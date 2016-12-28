В ближайшие сутки в Татарстане похолодает почти до -30 градусов

25.01.2017 19:00 | новости Печать

В ближайшие сутки в Татарстане похолодает почти до -30 градусов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В ночь с 25 на 26 января температура воздуха по Татарстану резко и существенно снизится – вплоть до -30 градусов, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночь с 26 на 27 января на территории республики температура воздуха составит 21–26 градусов мороза, при прояснениях – до -31 (в восточных районах – 15–20 градусов мороза). В дневные часы температура воздуха по региону должна составить от -14 до -19 градусов.

В ночь с 27 на 28 января ветер ослабеет до умеренного и будет северо-восточным, местами пройдет небольшой снег. Температура составит 18–23 градуса мороза, однако при прояснениях – до -29 градусов. Днем потеплеет до 16–21 градуса ниже нуля.

В течение всей второй половины текущей недели на дорогах сохранится гололедица.

 


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