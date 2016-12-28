Молодые таланты Кукморского района

25.01.2017 18:00 | Общество

Талант трудом добывают, говорится в народной пословице. Хоть и от природы дан талант уроженке деревни Село Чура, осваивающей в настоящее время в Елабужском колледже культуры и искусства Аиде Егоровой, благодаря своей целеустремленности на сегодняшний день она выступает на больших сценах.

- Впервые перед зрителями я выступила на новогоднем празднике, когда училась в 4 классе. Никогда не забуду сияющие от радости лица и бурные аплодисменты односельчан, учителей, - говорит Аида. - Хоть я и была маленькой, но с того самого дня желания петь стало еще больше, это выступление стало толчком к моему дальнейшему развитию, достижению новых высот.

В школьные годы ни одно мероприятие не проходило без задушевных песен Аиды Егоровой. Особенно она любила исполнять песни «Жыйдым жилэк» («Собрала ягоды»), «Энкэй, картайма эле» («Мама, не спеши стареть»).

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