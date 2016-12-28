Молодые таланты Кукморского района

25.01.2017 18:00 | Общество Печать

Молодые таланты Кукморского района

Талант трудом добывают, говорится в народной пословице. Хоть и от природы дан талант уроженке деревни Село Чура, осваивающей в настоящее время в Елабужском колледже культуры и искусства Аиде Егоровой, благодаря своей целеустремленности на сегодняшний день она выступает на больших сценах.

- Впервые перед зрителями я выступила на новогоднем празднике, когда училась в 4 классе. Никогда не забуду сияющие от радости лица и бурные аплодисменты односельчан, учителей, - говорит Аида. - Хоть я и была маленькой, но с того самого дня желания петь стало еще больше, это выступление стало толчком к моему дальнейшему развитию, достижению новых высот.

В школьные годы ни одно мероприятие не проходило без задушевных песен Аиды Егоровой. Особенно она любила исполнять песни «Жыйдым жилэк» («Собрала ягоды»), «Энкэй, картайма эле» («Мама, не спеши стареть»). 

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".


Алсу ИДРИСОВА


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