В Кукморе состоятся матчи Первенства РТ по хоккею

В Республике

В Татарстане выбросы в атмосферу снизились на 8,5 тыс. тонн

В Казани проходит итоговая коллегия Минэкологии и Росприроднадзора РТ.

15:22 25.01.2017 В Казани проходит итоговая коллегия Минэкологии и Росприроднадзора РТ.

Эксперты: История с Татфондбанком, похоже, начала приближаться к развязке

Специалисты комментируют вхождение компании «Татэнерго» в капитал проблемной финансовой организации.

15:17 25.01.2017 Специалисты комментируют вхождение компании «Татэнерго» в капитал проблемной финансовой организации.

В ближайшие сутки в Татарстане похолодает почти до -30 градусов

До 28 января включительно дневные температуры будут держаться на уровне примерно 20 градусов мороза.

15:00 25.01.2017 До 28 января включительно дневные температуры будут держаться на уровне примерно 20 градусов мороза.

В Казани прокуратура заставляет коммунальщиков очистить крышу многоэтажки от наледи

Поводом для прокурорского вмешательства послужили обращения жителей дома № 3 на улице Актайской.

15:00 25.01.2017 Поводом для прокурорского вмешательства послужили обращения жителей дома № 3 на улице Актайской.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

Исполком Ютазинского района: Переход на новую систему отопления в Уруссу даст возможность сэкономить

В преддверии закрытия Уруссинской ГРЭС на индивидуальную систему отопления предстоит перевести более 3 тыс. квартир и около 250 частных домов.

14:50 25.01.2017 В преддверии закрытия Уруссинской ГРЭС на индивидуальную систему отопления предстоит перевести более 3 тыс. квартир и около 250 частных домов.

Ученик Сергея Женовача готовит премьеру в театре Камала

На малой сцене театра Камала идут репетиции к спектаклю «Все плывут и плывут облака…».

14:22 25.01.2017 На малой сцене театра Камала идут репетиции к спектаклю «Все плывут и плывут облака…».

Марат Уразаев: «Казань – самый студенческий город не только России, но и мира»

Зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи Казани дал старт ежегодным студенческим играм на Кубок Татьяны.

14:09 25.01.2017 Зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи Казани дал старт ежегодным студенческим играм на Кубок Татьяны.

Каждый десятый студент техникумов в Татарстане прошел школу Worldskills

Подготовка молодых профи по 75 компетенциям республиканского чемпионата рабочих профессий вышла на финишную прямую – до старта осталось 14 дней.

13:57 25.01.2017 Подготовка молодых профи по 75 компетенциям республиканского чемпионата рабочих профессий вышла на финишную прямую – до старта осталось 14 дней.

В Татарстане появится отдельная Ассоциация отелей Казани и РТ

Первое собрание новой организации запланировано на 1 февраля.

13:45 25.01.2017 Первое собрание новой организации запланировано на 1 февраля.

В Казани прокуратура встала на защиту сотрудников ЧОП, которым не выплачивали зарплату

По требованию прокуратуры из-за долгов по зарплате в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.

13:38 25.01.2017 По требованию прокуратуры из-за долгов по зарплате в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.

Артем Хохорин: Мы научились задерживать деньги, которые похищают из коммерческих структур

Министр внутренних дел Татарстана рассказал о кибербезопасности республики, и о том, как новейшие технологии помогают бороться с преступностью.

13:23 25.01.2017 Министр внутренних дел Татарстана рассказал о кибербезопасности республики, и о том, как новейшие технологии помогают бороться с преступностью.

Девять команд вузов Казани принимают участия в студенческих играх на Кубок Татьяны

Мероприятие посвящено Дню российского студенчества – Татьяниному дню.

13:14 25.01.2017 Мероприятие посвящено Дню российского студенчества – Татьяниному дню.

Энгель Фаттахов поздравил татарстанских студентов с Татьяниным днем

25 января отмечают свой первый профессиональный праздник более 200 тыс. юношей и девушек республики, отметил глава Минобрнауки РТ.

13:06 25.01.2017 25 января отмечают свой первый профессиональный праздник более 200 тыс. юношей и девушек республики, отметил глава Минобрнауки РТ.

Зампредседателя Верховного Суда РТ вручил удостоверения вновь назначенным судьям

Удостоверения получили судьи из Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.

12:45 25.01.2017 Удостоверения получили судьи из Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.

Татарстан вышел из тройки антилидеров ПФО по смертельному травматизму на производствах

Количество смертельных случаев на производствах РТ по итогам 2016 года сократилось на четверть.

12:06 25.01.2017 Количество смертельных случаев на производствах РТ по итогам 2016 года сократилось на четверть.

Пропавший дальнобойщик из Татарстана нашелся под Тулой

Родственники не могли связаться с мужчиной в течение шести дней.

11:48 25.01.2017 Родственники не могли связаться с мужчиной в течение шести дней.

Рустам Батров не согласен с позицией министра образования РФ по мусульманским платкам в школах

Первый заместитель муфтия Татарстана полагает, что позиция Ольги Васильевой не является официальной позицией возглавляемого ею министерства.

11:35 25.01.2017 Первый заместитель муфтия Татарстана полагает, что позиция Ольги Васильевой не является официальной позицией возглавляемого ею министерства.

Уровень безработицы в Татарстане – один из самых низких в России

В республике на учете состоит 14 тыс. 581 зарегистрированный безработный.

11:29 25.01.2017 В республике на учете состоит 14 тыс. 581 зарегистрированный безработный.

Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2017»

Президент РФ пожелал спортсменам «новых достижений, спортивной удачи и всего самого доброго».

11:23 25.01.2017 Президент РФ пожелал спортсменам «новых достижений, спортивной удачи и всего самого доброго».

ГТЛК купит шесть вертолетов «Ансат» за 1 млрд 330 млн рублей

Контракт рассчитан до конца 2017 года.

11:19 25.01.2017 Контракт рассчитан до конца 2017 года.

В Казани разыскивают водителя автобуса, устроившего ДТП

Пострадавшая женщина получила ушиб грудной клетки.

11:05 25.01.2017 Пострадавшая женщина получила ушиб грудной клетки.

Эльмира Зарипова: «Наша задача – восстановить уровень доходов населения до докризисного уровня»

В 2017 году Минтруда РТ будет стараться довести МРОТ до прожиточного минимума.

10:57 25.01.2017 В 2017 году Минтруда РТ будет стараться довести МРОТ до прожиточного минимума.

Артем Хохорин о ТФБ: «Информация о привлечении московских следователей – неправильная»

Полицейские Татарстана получили примерно 150 заявлений от вкладчиков Татфондбанка.

10:42 25.01.2017 Полицейские Татарстана получили примерно 150 заявлений от вкладчиков Татфондбанка.

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.

09:35 25.01.2017 Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.

Президент РТ поручил МВД взять на особый контроль расследование погрома на татарском кладбище

Президент Татарстана призвал полицейских сохранять межконфессиональный мир и согласие в РТ.

09:34 25.01.2017 Президент Татарстана призвал полицейских сохранять межконфессиональный мир и согласие в РТ.

Рустам Минниханов: «Сегодня – студент, завтра – Президент!»

Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.

09:18 25.01.2017 Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.

Президент РТ: Недавняя реорганизация МВД РТ сказалась на оперативной ситуации

Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.

09:07 25.01.2017 Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.

«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»

При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

08:50 25.01.2017 При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

В Казани стартуют Дни Русского географического общества

В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.

08:32 25.01.2017 В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.