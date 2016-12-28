В Кукморе состоятся матчи Первенства РТ по хоккею

В Ледовом дворце «Олимп»:
26 января состоится матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2003 года рождения между командами «Олимп» (Кукмор) и «Нефтяник» (Альметьевск). Начало в 15.00 часов.
26 января состоится матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2007 года рождения между командами «Легион» (Кукмор) и «Нефтяник» (Альметьевск). Начало в 13.00 часов.
29 января состоится матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2000 года рождения между командами «Орион» (Кукмор) и «Черные пантеры» (Чистополь). Начало в 12.00 часов.