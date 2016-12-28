(Кукмор, “Трудовая слава”) Состоялось заседание межведомственной комиссии по категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на территории района. Созданы рабочие группы по выполнению требований и устранению недостатков по антитеррористической защищенности на основании Постановления Правительства Российской Федерации №272 от 25.03.2015. Проверки начались 24 января. Для справки: в районе имеются 149 объектов массового пребывания людей.
В Кукморском районе имеются 149 объектов массового пребывания людей
25.01.2017 15:00 | новости Печать
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В Республике
Исполком Ютазинского района: Переход на новую систему отопления в Уруссу даст возможность сэкономить
В преддверии закрытия Уруссинской ГРЭС на индивидуальную систему отопления предстоит перевести более 3 тыс. квартир и около 250 частных домов.
14:50 25.01.2017
В преддверии закрытия Уруссинской ГРЭС на индивидуальную систему отопления предстоит перевести более 3 тыс. квартир и около 250 частных домов.
14:50 25.01.2017
Айдар Заббаров: «Хасан Туфан вернулся из лагерей через два месяца после смерти супруги»
На малой сцене театра Камала идут репетиции к спектаклю «Все плывут и плывут облака…».
14:22 25.01.2017
На малой сцене театра Камала идут репетиции к спектаклю «Все плывут и плывут облака…».
14:22 25.01.2017
Марат Уразаев: «Казань – самый студенческий город не только России, но и мира»
Зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи Казани дал старт ежегодным студенческим играм на Кубок Татьяны.
14:09 25.01.2017
Зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи Казани дал старт ежегодным студенческим играм на Кубок Татьяны.
14:09 25.01.2017
Каждый десятый студент техникумов в Татарстане прошел школу Worldskills
Подготовка молодых профи по 75 компетенциям республиканского чемпионата рабочих профессий вышла на финишную прямую – до старта осталось 14 дней.
13:57 25.01.2017
Подготовка молодых профи по 75 компетенциям республиканского чемпионата рабочих профессий вышла на финишную прямую – до старта осталось 14 дней.
13:57 25.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
В Татарстане появится отдельная Ассоциация отелей Казани и РТ
Первое собрание новой организации запланировано на 1 февраля.
13:45 25.01.2017
Первое собрание новой организации запланировано на 1 февраля.
13:45 25.01.2017
В Казани прокуратура встала на защиту сотрудников ЧОП, которым не выплачивали зарплату
По требованию прокуратуры из-за долгов по зарплате в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.
13:38 25.01.2017
По требованию прокуратуры из-за долгов по зарплате в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.
13:38 25.01.2017
Артем Хохорин: Мы научились задерживать деньги, которые похищают из коммерческих структур
Министр внутренних дел Татарстана рассказал о кибербезопасности республики, и о том, как новейшие технологии помогают бороться с преступностью.
13:23 25.01.2017
Министр внутренних дел Татарстана рассказал о кибербезопасности республики, и о том, как новейшие технологии помогают бороться с преступностью.
13:23 25.01.2017
Девять команд вузов Казани принимают участия в студенческих играх на Кубок Татьяны
Мероприятие посвящено Дню российского студенчества – Татьяниному дню.
13:14 25.01.2017
Мероприятие посвящено Дню российского студенчества – Татьяниному дню.
13:14 25.01.2017
Энгель Фаттахов поздравил татарстанских студентов с Татьяниным днем
25 января отмечают свой первый профессиональный праздник более 200 тыс. юношей и девушек республики, отметил глава Минобрнауки РТ.
13:06 25.01.2017
25 января отмечают свой первый профессиональный праздник более 200 тыс. юношей и девушек республики, отметил глава Минобрнауки РТ.
13:06 25.01.2017
Зампредседателя Верховного Суда РТ вручил удостоверения вновь назначенным судьям
Удостоверения получили судьи из Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.
12:45 25.01.2017
Удостоверения получили судьи из Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.
12:45 25.01.2017
Татарстан вышел из тройки антилидеров ПФО по смертельному травматизму на производствах
Количество смертельных случаев на производствах РТ по итогам 2016 года сократилось на четверть.
12:06 25.01.2017
Количество смертельных случаев на производствах РТ по итогам 2016 года сократилось на четверть.
12:06 25.01.2017
Пропавший дальнобойщик из Татарстана нашелся под Тулой
Родственники не могли связаться с мужчиной в течение шести дней.
11:48 25.01.2017
Родственники не могли связаться с мужчиной в течение шести дней.
11:48 25.01.2017
Рустам Батров не согласен с позицией министра образования РФ по мусульманским платкам в школах
Первый заместитель муфтия Татарстана полагает, что позиция Ольги Васильевой не является официальной позицией возглавляемого ею министерства.
11:35 25.01.2017
Первый заместитель муфтия Татарстана полагает, что позиция Ольги Васильевой не является официальной позицией возглавляемого ею министерства.
11:35 25.01.2017
Уровень безработицы в Татарстане – один из самых низких в России
В республике на учете состоит 14 тыс. 581 зарегистрированный безработный.
11:29 25.01.2017
В республике на учете состоит 14 тыс. 581 зарегистрированный безработный.
11:29 25.01.2017
Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2017»
Президент РФ пожелал спортсменам «новых достижений, спортивной удачи и всего самого доброго».
11:23 25.01.2017
Президент РФ пожелал спортсменам «новых достижений, спортивной удачи и всего самого доброго».
11:23 25.01.2017
ГТЛК купит шесть вертолетов «Ансат» за 1 млрд 330 млн рублей
Контракт рассчитан до конца 2017 года.
11:19 25.01.2017
Контракт рассчитан до конца 2017 года.
11:19 25.01.2017
В Казани разыскивают водителя автобуса, устроившего ДТП
Пострадавшая женщина получила ушиб грудной клетки.
11:05 25.01.2017
Пострадавшая женщина получила ушиб грудной клетки.
11:05 25.01.2017
Эльмира Зарипова: «Наша задача – восстановить уровень доходов населения до докризисного уровня»
В 2017 году Минтруда РТ будет стараться довести МРОТ до прожиточного минимума.
10:57 25.01.2017
В 2017 году Минтруда РТ будет стараться довести МРОТ до прожиточного минимума.
10:57 25.01.2017
Артем Хохорин о ТФБ: «Информация о привлечении московских следователей – неправильная»
Полицейские Татарстана получили примерно 150 заявлений от вкладчиков Татфондбанка.
10:42 25.01.2017
Полицейские Татарстана получили примерно 150 заявлений от вкладчиков Татфондбанка.
10:42 25.01.2017
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области
Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.
09:35 25.01.2017
Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.
09:35 25.01.2017
Президент РТ поручил МВД взять на особый контроль расследование погрома на татарском кладбище
Президент Татарстана призвал полицейских сохранять межконфессиональный мир и согласие в РТ.
09:34 25.01.2017
Президент Татарстана призвал полицейских сохранять межконфессиональный мир и согласие в РТ.
09:34 25.01.2017
Рустам Минниханов: «Сегодня – студент, завтра – Президент!»
Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.
09:18 25.01.2017
Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.
09:18 25.01.2017
Президент РТ: Недавняя реорганизация МВД РТ сказалась на оперативной ситуации
Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.
09:07 25.01.2017
Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.
09:07 25.01.2017
«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»
При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».
08:50 25.01.2017
При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».
08:50 25.01.2017
В Казани стартуют Дни Русского географического общества
В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.
08:32 25.01.2017
В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.
08:32 25.01.2017
Татарстанские силовики предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе
Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера.
08:28 25.01.2017
Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера.
08:28 25.01.2017
Количество преступлений в Татарстане в прошлом году сократилось на 7,5 процента
В МВД по РТ отмечают, что камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.
08:21 25.01.2017
В МВД по РТ отмечают, что камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.
08:21 25.01.2017
Трамп пообещал «построить стену» для национальной безопасности
По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.
07:20 25.01.2017
По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.
07:20 25.01.2017
В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.
07:11 25.01.2017
В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.
07:11 25.01.2017
В Доме дружбы народов РТ пройдет кастинг радиоведущих
Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.
04:29 25.01.2017
Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.
04:29 25.01.2017