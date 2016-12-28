Windows 7 прекращает свое существование

25.01.2017 14:00 | новости

Представители компании Microsoft планируют полностью прекратить поддержку своей ОС Windows 7 через несколько лет. По данным организации, обслуживание окончательно прекратится к 2020 году. «Windows 7 серьезно устарела и уже не может противостоять всем современным вирусам и другим угрозам», — сообщают представители компании.

Пользователи т старой ОС будут вынуждены тратить большие деньги на «лечение» зараженного устройства.

Microsoft также усиленно работают над операционной системой Windows 10 , в частности, над игровым режимом, который получит название Game Mode, сообщает expertrt.ru.