Windows 7 прекращает свое существование

25.01.2017 14:00 | новости Печать

Windows 7 прекращает свое существование

Представители компании Microsoft планируют полностью прекратить поддержку своей ОС Windows 7 через несколько лет. По данным организации, обслуживание окончательно прекратится к 2020 году. «Windows 7 серьезно устарела и уже не может противостоять всем современным вирусам и другим угрозам», — сообщают представители компании.

 

Пользователи т старой ОС будут вынуждены тратить большие деньги на «лечение» зараженного устройства.

Microsoft также усиленно работают над операционной системой Windows 10 , в частности, над игровым режимом, который получит название Game Mode, сообщает expertrt.ru.


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