В Кукморскую больницу с диагнозом ОРВИ обратились 182 человека

25.01.2017 13:00 | Тема дня

Еще с осени в средствах массовой информации появлялись пугающие новости о надвигающемся «Гонконгском» гриппе. Из-за вируса A (Н3N2) в 1968-1969 годах в Гонконге наблюдалась одна из массовых вспышек заболевания. В 70-е годы в Соединенных Штатах Америки его жертвами стали около 34 тысяч человек.

По данным из сети Интернет, за эти годы видоизменившийся вирус успел нынче побывать в разных регионах страны. В крупных городах республики – Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, оказывается, уже немало больных. Отрадно, что коварный вирус не «добрался» до нашего района. Также не наблюдается резкое повышение числа заболевших простудой.

- С начала января и до сегодняшнего дня к врачам с диагнозом ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) обратились 182 человека, 97 из них – дети. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель был 204, - говорит главный санитарный врач района Ринат Сабирзянов. – Думаю, это положительный результат вакцинации против гриппа. В осенний период были привиты более 30 процентов жителей района. Хоть и не достигли отмеченных сорока процентов, но это тоже большая цифра.

А что делать, если не привился и «подцепил» вирус? Не секрет, что многие из нас переносят болезнь на ногах: глотают горсть таблеток, прикрывают рот, нос платочком, кашляют, чихают, но продолжают ходить на работу. У одних годовой отчет или работодатель не любит, когда по болезни оставляют работу, а другие не хотят обивать порог больницы. По словам заведующей Центральной аптекой Земфиры Хузиной, уже в декабре увеличилось число людей, которые покупали лекарства и антибиотики от острых респираторных заболеваний и осложнений после них. Есть и те, кто покупает по назначению врача, и те, кто занимается самолечением. Сейчас ведь по телевизору, в сети Интернет рекламируют множество препаратов. После поглощения этих «волшебных» пилюль, которые не успевают дойти до желудка, больной на экране успевает выздороветь. И как после этого не верить?

- Не советую пить рекламируемые препараты. Это заинтересованность фармацевтических компаний в прибыли, - говорит заведующий инфекционным отделением ЦРБ Ильдус Самигуллин. – Если простудились, и температура поднялась до 38 градусов, значит, организм борется с инфекцией. Это его защитная реакция. Поэтому температуру надо «сбивать», если она поднялась выше 38. Заболевание ОРВИ обычно длится 5-7 дней. В этот период рекомендуются принимать противовирусные препараты, кроме антибиотиков. Если болезнь продлилась свыше 7 дней, то это говорит о том, что присоединилась вторичная инфекция. В этом случае необходимо принять антибиотики. Если заболели серьезно, лучше обратиться к специалисту. Врач обследует, направит сдать необходимые анализы, назначит лечение. При необходимости, может направить в стационар. Теперь к врачам ведется предварительная запись. Но для пациентов с повышенной температурой найдут время принять и без очереди. Для этого нужно заранее позвонить. В случае, если у вас нет своего транспорта, то можно воспользоваться службой такси. Конечно, если пациент в тяжелом состоянии, то можно вызвать врача на дом. Но для обследования его все равно придется везти в больницу. Хочу сказать и о прививке против гриппа. Многие отказались от вакцинации, но те, кто сделал, не болеют. Слова «это опасно для здоровья» - всего лишь отговорка. Я пока еще не видел пострадавшего от прививки. В общем, каждый несет ответственность за свое здоровье.

Способ народной медицины при простуде:

Я сам редко лечусь лекарствами. Как только почувствую на себе первые симптомы простуды, завариваю сушеные ягоды малины, выпиваю отвар в горячем виде с медом и ложусь под одеяло. Влажные от пота одежду и одеяло несколько раз меняю. Уже на второй день состояние улучшается. Стоит мне только застудить ноги, я заболеваю. Поэтому всегда помню поговорку: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде».

Ринат, Кукмор