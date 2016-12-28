В Большекукморском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава», Лилия Нургалиева). В Большекукморском сельском поселении состоялся сход граждан, посвященный итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления главы сельского поселения Ришата Ханафиева, руководителя товарищества «Урал» Рустама Мубаракшина, директора школы Габита Назипова и участкового инспектора Амира Зиганшина. Заместитель главы района Равия Каримуллина ознакомила с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначила круг задач на будущее. Передовикам труда были вручены благодарственные письма главы района.