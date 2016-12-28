В Большекукморском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.

09:35 25.01.2017 Иномарка врезалась в грузовик и съехала в кювет.

Рустам Минниханов: «Сегодня – студент, завтра – Президент!»

Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.

09:18 25.01.2017 Президент Татарстана поздравил студенчество республики с Татьяниным днем.

Президент РТ: Недавняя реорганизация МВД РТ сказалась на оперативной ситуации

Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.

09:07 25.01.2017 Президент РТ, напомнив о недавних структурных изменениях в министерстве, пожелал пройти процесс реорганизации безболезненно.

«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»

При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

08:50 25.01.2017 При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

В Казани стартуют Дни Русского географического общества

В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.

08:32 25.01.2017 В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.

Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера

Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.

08:28 25.01.2017 Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.

Количество преступлений в Татарстане в прошлом году сократилось на 7,5 процента

В МВД по РТ отмечают, что камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.

08:21 25.01.2017 В МВД по РТ отмечают, что камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.

Трамп пообещал «построить стену» для национальной безопасности

По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.

07:20 25.01.2017 По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.

В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.

07:11 25.01.2017 В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.

В Доме дружбы народов РТ пройдет кастинг радиоведущих

Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.

04:29 25.01.2017 Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.

Фильмы фестиваля «Послание к человеку» представят в Казани

Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.

00:34 25.01.2017 Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.

УНИКС уступил дома «Фенербахче»

Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.

21:52 24.01.2017 Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.

В Татарстане выбирают самый новогодний город

До завершения голосования осталось два дня.

21:06 24.01.2017 До завершения голосования осталось два дня.

В Казани состоятся съемки малазийской драмы

В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

20:43 24.01.2017 В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

Максим Михайлов: «Мы никогда не прибегали к допингу»

Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.

20:17 24.01.2017 Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.

Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ

Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

19:59 24.01.2017 Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»

Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

19:53 24.01.2017 Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

В Татарстане работают над созданием татарской электронной энциклопедии

Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

19:51 24.01.2017 Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень

Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

19:48 24.01.2017 Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

Тинчуринцы поедут в Чувашию

В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

19:45 24.01.2017 В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов

Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

19:25 24.01.2017 Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети

Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

18:55 24.01.2017 Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля

Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

18:52 24.01.2017 Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

Приставы в Татарстане арестовали семь машин

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

18:48 24.01.2017 Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны

Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

18:44 24.01.2017 Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

Опыт Татарстана будет использован Федеральным архивным агентством

Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.

18:39 24.01.2017 Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.

В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ

Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

18:30 24.01.2017 Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией

Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

18:20 24.01.2017 Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России

В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.

18:14 24.01.2017 В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.