В Манзарасском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»

При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

08:50 25.01.2017 При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».

В Казани стартуют Дни Русского географического общества

В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.

08:32 25.01.2017 В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.

Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера

Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.

08:28 25.01.2017 Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.

Количество преступлений в Татарстане в прошлом году сократилось на 7,5 процентов

МВД по РТ: Камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.

08:21 25.01.2017 МВД по РТ: Камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

Трамп пообещал «построить стену» для национальной безопасности

По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.

07:20 25.01.2017 По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.

В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.

07:11 25.01.2017 В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.

В Доме дружбы народов РТ пройдет кастинг радиоведущих

Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.

04:29 25.01.2017 Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.

Фильмы фестиваля «Послание к человеку» представят в Казани

Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.

00:34 25.01.2017 Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.

УНИКС уступил дома «Фенербахче»

Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.

21:52 24.01.2017 Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.

В Татарстане выбирают самый новогодний город

До завершения голосования осталось два дня.

21:06 24.01.2017 До завершения голосования осталось два дня.

В Казани состоятся съемки малазийской драмы

В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

20:43 24.01.2017 В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

Максим Михайлов: «Мы никогда не прибегали к допингу»

Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.

20:17 24.01.2017 Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.

Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ

Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

19:59 24.01.2017 Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»

Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

19:53 24.01.2017 Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

В Татарстане работают над созданием татарской электронной энциклопедии

Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

19:51 24.01.2017 Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень

Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

19:48 24.01.2017 Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

Тинчуринцы поедут в Чувашию

В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

19:45 24.01.2017 В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов

Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

19:25 24.01.2017 Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети

Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

18:55 24.01.2017 Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля

Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

18:52 24.01.2017 Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

Приставы в Татарстане арестовали семь машин

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

18:48 24.01.2017 Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны

Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

18:44 24.01.2017 Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

Опыт Татарстана будет использован Федеральным архивным агентством

Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.

18:39 24.01.2017 Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.

В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ

Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

18:30 24.01.2017 Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией

Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

18:20 24.01.2017 Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России

В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.

18:14 24.01.2017 В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.

Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц

Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

18:05 24.01.2017 Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова

Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

17:59 24.01.2017 Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском

Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.

17:45 24.01.2017 Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.