(Кукмор, «Трудовая слава»). В ходе встречи были заслушаны выступления главы сельского поселения Рашиды Хабибуллиной, директора Манзарасской средней школы Альбины Мухаметовой, руководителя товарищества «Урал» Рустама Мубаракшина. Глава района Сергей Димитриев ознакомил собравшихся с выполненной в 2016 году работой в районе, также вручил передовикам труда благодарственные письма.
В Манзарасском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)
25.01.2017 09:00 | новости Печать
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В Республике
«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»
При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».
08:50 25.01.2017
При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».
08:50 25.01.2017
В Казани стартуют Дни Русского географического общества
В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.
08:32 25.01.2017
В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.
08:32 25.01.2017
Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера
Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.
08:28 25.01.2017
Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.
08:28 25.01.2017
Количество преступлений в Татарстане в прошлом году сократилось на 7,5 процентов
МВД по РТ: Камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.
08:21 25.01.2017
МВД по РТ: Камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.
08:21 25.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Трамп пообещал «построить стену» для национальной безопасности
По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.
07:20 25.01.2017
По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.
07:20 25.01.2017
В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.
07:11 25.01.2017
В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.
07:11 25.01.2017
В Доме дружбы народов РТ пройдет кастинг радиоведущих
Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.
04:29 25.01.2017
Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.
04:29 25.01.2017
Фильмы фестиваля «Послание к человеку» представят в Казани
Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.
00:34 25.01.2017
Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.
00:34 25.01.2017
УНИКС уступил дома «Фенербахче»
Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.
21:52 24.01.2017
Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.
21:52 24.01.2017
В Татарстане выбирают самый новогодний город
До завершения голосования осталось два дня.
21:06 24.01.2017
До завершения голосования осталось два дня.
21:06 24.01.2017
В Казани состоятся съемки малазийской драмы
В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.
20:43 24.01.2017
В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.
20:43 24.01.2017
Максим Михайлов: «Мы никогда не прибегали к допингу»
Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.
20:17 24.01.2017
Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.
20:17 24.01.2017
Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ
Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.
19:59 24.01.2017
Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.
19:59 24.01.2017
Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»
Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.
19:53 24.01.2017
Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.
19:53 24.01.2017
В Татарстане работают над созданием татарской электронной энциклопедии
Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.
19:51 24.01.2017
Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.
19:51 24.01.2017
Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень
Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.
19:48 24.01.2017
Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.
19:48 24.01.2017
Тинчуринцы поедут в Чувашию
В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».
19:45 24.01.2017
В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».
19:45 24.01.2017
Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов
Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.
19:25 24.01.2017
Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.
19:25 24.01.2017
Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Приставы в Татарстане арестовали семь машин
Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.
18:48 24.01.2017
Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.
18:48 24.01.2017
Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
Опыт Татарстана будет использован Федеральным архивным агентством
Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.
18:39 24.01.2017
Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.
18:39 24.01.2017
В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России
В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.
18:14 24.01.2017
В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.
18:14 24.01.2017
Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017