Рекомендации Росреестра при покупке недвижимости

25.01.2017 08:00 | Специалисты советуют

Росреестр Татарстана подготовил рекомендации, которые помогут гражданам обезопасить себя при покупке или продаже недвижимости.

Прежде всего, чтобы обезопасить сделку купли-продажи, гражданам, приобретающим недвижимость, перед заключением сделки необходимо проверить наличие у продавца правоустанавливающих документов на объект недвижимости: например, договоры приватизации, дарения, купли-продажи, долевого участия и так далее, а также заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Из нее можно узнать актуальную информацию о том, кто является собственником квартиры, передана ли квартира в ипотеку, наложен ли на нее арест или заявлены в судебном порядке права требования. Выписка также может рассказать о каждом правообладателе объекта недвижимости в очередности, а также о виде права, зарегистрированного за каждым правообладателем, дате, номере и основании государственной регистрации права или прекращения права.

Рекомендуем покупателю обратить особое внимание на информацию о личных данных продавца квартиры и правообладателя, указанного в выписке (они должны совпадать); о размере доли правообладателя (если, согласно выписке, правообладателей несколько, до заключения сделки требуется получить согласие иных сособственников). Нужно обратить внимание и на сведения об иных правообладателях объекта, которые должны быть уведомлены о сделке, так как имеют право преимущественной покупки и могут дать отказ от этого права либо согласиться на покупку, в случае продажи комнаты в квартире или доли в праве общей долевой собственности на недвижимость. Также перед сделкой необходимо выяснить наличие общей совместной собственности супругов на отчуждаемый объект недвижимости (при совместной собственности супругов для совершения сделки обязательно получение нотариального согласия второго супруга).

Стоит также насторожиться, если за короткий промежуток времени объект недвижимости многократно перепродавался. Такие действия могут быть связаны с желанием прикрыть недобросовестную сделку или со скрытыми дефектами недвижимости.

Если же при заключении сделки вас настораживает физическое состояние продавца или его дееспособность, необходимо убедиться в том, что он является полностью дееспособным, ведь заключая сделку с недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином без согласия его опекуна или попечителя и без предварительного согласия органа опеки и попечительства, а также без нотариального удостоверения сделки, надо понимать, что такая сделка является ничтожной. То же самое касается и сделок по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетних.

Пресс-служба