Рекомендации Росреестра при покупке недвижимости

25.01.2017 08:00 | Специалисты советуют Печать

Рекомендации Росреестра при покупке недвижимости

Росреестр Татарстана подготовил рекомендации, которые помогут гражданам обезопасить себя при покупке или продаже недвижимости.

Прежде всего, чтобы обезопасить сделку купли-продажи, гражданам, приобретающим недвижимость, перед заключением сделки необходимо проверить наличие у продавца правоустанавливающих документов на объект недвижимости: например, договоры приватизации, дарения, купли-продажи, долевого участия и так далее, а также заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Из нее можно узнать актуальную  информацию о том, кто является собственником квартиры, передана ли квартира в ипотеку, наложен ли на нее арест или заявлены в судебном порядке права требования. Выписка также может рассказать о каждом правообладателе объекта недвижимости в очередности, а также о виде права, зарегистрированного за каждым правообладателем, дате, номере и основании государственной регистрации права или прекращения права.

Рекомендуем покупателю обратить особое внимание  на информацию о личных данных продавца квартиры и правообладателя, указанного в выписке (они должны совпадать); о размере доли правообладателя (если, согласно выписке, правообладателей несколько, до заключения сделки требуется получить согласие иных сособственников). Нужно обратить внимание и на сведения об иных правообладателях объекта, которые должны быть  уведомлены о сделке, так как имеют право преимущественной покупки и могут дать отказ от этого права либо согласиться на покупку, в случае продажи комнаты в квартире или доли в праве общей долевой собственности на недвижимость. Также перед сделкой необходимо выяснить наличие общей совместной собственности супругов на отчуждаемый объект недвижимости (при совместной собственности супругов для совершения сделки обязательно получение нотариального согласия второго супруга).

Стоит также насторожиться, если за короткий промежуток времени объект недвижимости многократно перепродавался. Такие действия могут быть связаны с желанием прикрыть недобросовестную сделку или со скрытыми дефектами недвижимости.

Если же при заключении сделки вас настораживает физическое состояние продавца или его дееспособность, необходимо убедиться в том, что он является полностью дееспособным, ведь заключая сделку с недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином без согласия его опекуна или попечителя и без предварительного согласия органа опеки и попечительства, а также без нотариального удостоверения сделки, надо понимать, что такая сделка  является ничтожной. То же самое касается и сделок по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетних.

Пресс-служба 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Что делать при травмах или ожогах глаз?

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
«Роскосмос» потребовал миллиардную неустойку за срыв разработки разгонного блока для ракет «Ангара»
При этом КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме «Восточный».
08:50 25.01.2017
В Казани стартуют Дни Русского географического общества
В лицее № 177 пройдет серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников.
08:32 25.01.2017
Полицейские Татарстана в прошлом году выявили 45 преступлений террористического характера
Вынесены 26 приговоров по ранее возбужденным делам, к уголовной ответственности привлечены 28 человек.
08:28 25.01.2017
Количество преступлений в Татарстане в прошлом году сократилось на 7,5 процентов
МВД по РТ: Камеры видеонаблюдения помогают в раскрытии преступлений.
08:21 25.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Трамп пообещал «построить стену» для национальной безопасности
По информации СМИ, Трамп намерен подписать исполнительный указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.
07:20 25.01.2017
В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
В конкурсе приняли участие более 200 предприятий, представлено 447 наименований товаров и услуг.
07:11 25.01.2017
В Доме дружбы народов РТ пройдет кастинг радиоведущих
Новый радиопроект даст возможность работать иностранным студентам Татарстана.
04:29 25.01.2017
Фильмы фестиваля «Послание к человеку» представят в Казани
Три сеанса включают пять короткометражек, два фильма из национального конкурса и одну полнометражную картину.
00:34 25.01.2017
УНИКС уступил дома «Фенербахче»
Матч посетил Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач.
21:52 24.01.2017
В Татарстане выбирают самый новогодний город
До завершения голосования осталось два дня.
21:06 24.01.2017
В Казани состоятся съемки малазийской драмы
В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.
20:43 24.01.2017
Максим Михайлов: «Мы никогда не прибегали к допингу»
Волейболист «Зенита» и сборной России опроверг слова бразильца Жибы о причастности игроков национальной команды к употреблению допинга.
20:17 24.01.2017
Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ
Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.
19:59 24.01.2017
Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»
Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.
19:53 24.01.2017
В Татарстане работают над созданием татарской электронной энциклопедии
Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.
19:51 24.01.2017
Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень
Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.
19:48 24.01.2017
Тинчуринцы поедут в Чувашию
В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».
19:45 24.01.2017
Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов
Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.
19:25 24.01.2017
Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Приставы в Татарстане арестовали семь машин
Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.
18:48 24.01.2017
Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
Опыт Татарстана будет использован Федеральным архивным агентством
Андрей Артизов попросил архивистов и сотрудников IT-структур республики помочь с адаптацией функциональных требований к электронному документообороту.
18:39 24.01.2017
В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России
В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.
18:14 24.01.2017
Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
Показать еще