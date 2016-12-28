В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

В Казани состоятся съемки малазийской драмы

В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

20:43 24.01.2017 В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.

Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ

Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

19:59 24.01.2017 Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.

Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»

Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

19:53 24.01.2017 Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.

В РТ работают над созданием татарской электронной энциклопедии

Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

19:51 24.01.2017 Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень

Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

19:48 24.01.2017 Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.

Тинчуринцы поедут в Чувашию

В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

19:45 24.01.2017 В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».

Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов

Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

19:25 24.01.2017 Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.

Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети

Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

18:55 24.01.2017 Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля

Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

18:52 24.01.2017 Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

Приставы в Татарстане арестовали семь машин

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

18:48 24.01.2017 Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.

Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны

Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

18:44 24.01.2017 Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ

Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

18:30 24.01.2017 Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией

Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

18:20 24.01.2017 Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России

В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.

18:14 24.01.2017 В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.

Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц

Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

18:05 24.01.2017 Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова

Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

17:59 24.01.2017 Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском

Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.

17:45 24.01.2017 Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах

По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.

17:30 24.01.2017 По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.

Ростехнадзор опубликовал итоги расследования ЧП с оторванными веками

Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.

17:17 24.01.2017 Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.

Глава ГИБДД Башкирии призывает посадить дорожников

Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.

16:37 24.01.2017 Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.

В Казани проверили качество покупной питьевой воды

Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.

16:32 24.01.2017 Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.

Ильдар Халиков: «Татарстан многие годы является лидером конкурса "100 лучших товаров России"»

В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

16:29 24.01.2017 В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

В Казани высаживают деревья с браслетами

В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.

16:19 24.01.2017 В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.

В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов

Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.

16:16 24.01.2017 Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.

Республиканская премия «Студент года» в 2016 году собрала рекордное количество заявок

Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

15:55 24.01.2017 Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

В Казани на церемонии вручения премии «Студент года-2016» выступит группа 5sta Family

Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.

15:44 24.01.2017 Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.

За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний

Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

15:30 24.01.2017 Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

Военная техника США получила повреждения при переброске из Германии в Польшу

Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.

15:26 24.01.2017 Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.

На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне

Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.

15:21 24.01.2017 Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.