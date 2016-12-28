В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

24.01.2017 21:00 | новости Печать

В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан, посвященный итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления главы поселения Ильфата Минегалиева, директора Байлянгарской средней школы Ильсура Кашапова. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы жителей.

Ризиля КУРБАНОВА, фото автора

 
 

 

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Педиатр отказалась подниматься на 6 этаж к больному мальчику

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Казани состоятся съемки малазийской драмы
В местный прокат поступят малазийский фильмы, а в Малайзии покажут фильмы татарстанцев.
20:43 24.01.2017
Ильгиз Гилазов рекомендован на второй срок председателя Верховного суда РТ
Первый шестилетний срок председателя ВС Татарстана заканчивается в апреле 2017 года.
19:59 24.01.2017
Владимир Алекно: «Пусть Жиба подумает о своей дисквалификации за марихуану»
Главный тренер казанского «Зенита» и экс-тренер сборной России по волейболу прокомментировал обвинения российских игроков в употреблении допинга.
19:53 24.01.2017
В РТ работают над созданием татарской электронной энциклопедии
Проект, аналогов которому в России пока нет, был презентован сегодня на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.
19:51 24.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Фото: в Нурлатском районе пропал 19-летний парень
Следователи просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения Сергея Сардулова, сообщить в СКР.
19:48 24.01.2017
Тинчуринцы поедут в Чувашию
В деревне Урмай театр представит спектакль «Первая любовь».
19:45 24.01.2017
Журнал «Казан утлары» объявил конкурс рассказов
Премия за первое место в конкурсе составит 10 тысяч рублей.
19:25 24.01.2017
Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Приставы в Татарстане арестовали семь машин
Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередные аресты автомобилей за долги.
18:48 24.01.2017
Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Воспитанники «Рубина» выиграли «Кубок развития» в составе сборной России
В составе национальной команды на турнире сыграли Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Никита Сапрунов.
18:14 24.01.2017
Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
Ростехнадзор опубликовал итоги расследования ЧП с оторванными веками
Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.
17:17 24.01.2017
Глава ГИБДД Башкирии призывает посадить дорожников
Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.
16:37 24.01.2017
В Казани проверили качество покупной питьевой воды
Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.
16:32 24.01.2017
Ильдар Халиков: «Татарстан многие годы является лидером конкурса "100 лучших товаров России"»
В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».
16:29 24.01.2017
В Казани высаживают деревья с браслетами
В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.
16:19 24.01.2017
В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов
Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.
16:16 24.01.2017
Республиканская премия «Студент года» в 2016 году собрала рекордное количество заявок
Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».
15:55 24.01.2017
В Казани на церемонии вручения премии «Студент года-2016» выступит группа 5sta Family
Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.
15:44 24.01.2017
За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний
Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.
15:30 24.01.2017
Военная техника США получила повреждения при переброске из Германии в Польшу
Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.
15:26 24.01.2017
На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне
Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.
15:21 24.01.2017
Экологи обнаружили свалку в центре Казани
Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.
15:20 24.01.2017
Показать еще