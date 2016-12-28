В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). В Байлянгарском сельском поселении состоялся сход граждан, посвященный итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления главы поселения Ильфата Минегалиева, директора Байлянгарской средней школы Ильсура Кашапова. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы жителей.
Ризиля КУРБАНОВА, фото автора