Педиатр отказалась подниматься на 6 этаж к больному мальчику

24.01.2017 20:00 | новости

В Калининграде врач педиатр отказалась подниматься на шестой этаж к больному мальчику.



Оказалось, детского врача вызвали бабушка и дедушка 5-летнего ребенка. У дошкольника поднялась температура и он начался кашель. Однако пришедший медик не стала подниматься на шестой этаж, где проживала семья, так как лифт не работал. В результате мальчика на руках вынес его дедушка. Педиатр осмотрела больного прямо в подъезде и поставила ему диагноз «ОРВИ». К счастью, маленький пациент выздоровел через неделю.



Тем не менее, отец мальчика обратился с жалобой в региональный Минздрав. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщают РИА «Новости».



Заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец прокомментировала данный инцидент. По ее словам поведение участкового педиатра является недопустимым, а её поступок ничем не может быть оправдан. В отношении врача-педиатра проводится служебное расследование, по результатам которого медицинский работник будет привлечен к ответственности, пишет НТР-24.