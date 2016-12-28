Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения до 31 марта!

В Республике

Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети

Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

18:55 24.01.2017 Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.

Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля

Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

18:52 24.01.2017 Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.

Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны

Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

18:44 24.01.2017 Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».

В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ

Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

18:30 24.01.2017 Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией

Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

18:20 24.01.2017 Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.

Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц

Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

18:05 24.01.2017 Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.

В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова

Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

17:59 24.01.2017 Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.

Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском

Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.

17:45 24.01.2017 Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах

По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.

17:30 24.01.2017 По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.

Ростехнадзор опубликовал итоги расследования ЧП с оторванными веками

Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.

17:17 24.01.2017 Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.

Глава ГИБДД Башкирии призывает посадить дорожников

Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.

16:37 24.01.2017 Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.

В Казани проверили качество покупной питьевой воды

Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.

16:32 24.01.2017 Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.

Ильдар Халиков: «Татарстан многие годы является лидером конкурса "100 лучших товаров России"»

В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

16:29 24.01.2017 В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

В Казани высаживают деревья с браслетами

В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.

16:19 24.01.2017 В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.

В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов

Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.

16:16 24.01.2017 Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.

Республиканская премия «Студент года» в 2016 году собрала рекордное количество заявок

Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

15:55 24.01.2017 Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».

В Казани на церемонии вручения премии «Студент года-2016» выступит группа 5sta Family

Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.

15:44 24.01.2017 Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.

За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний

Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

15:30 24.01.2017 Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

Военная техника США получила повреждения при переброске из Германии в Польшу

Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.

15:26 24.01.2017 Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.

На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне

Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.

15:21 24.01.2017 Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.

Экологи обнаружили свалку в центре Казани

Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.

15:20 24.01.2017 Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.

Министр образования РФ выступила против ношения хиджабов в школе

Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.

15:07 24.01.2017 Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.

В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов

Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.

15:05 24.01.2017 Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.

Алексей Вербов: «Допинг в волейболе? Если только пить водку, чтобы руки не дрожали»

Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.

14:52 24.01.2017 Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.

Количество молочного фальсификата в Татарстане за год снизилось почти в четыре раза

Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

14:41 24.01.2017 Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Рустам Минниханов посетил новое здание Госархива РТ

Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.

14:35 24.01.2017 Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.

Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана

Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.

14:30 24.01.2017 Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.

Москва не воспринимает строительство новых ракет КНР как угрозу безопасности собственных границ

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.

14:22 24.01.2017 Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.

Полиция Челнов раскрыла кражи ювелирных изделий стоимостью более 200 тысяч рублей

У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.

14:16 24.01.2017 У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.