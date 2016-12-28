(Кукмор, "Трудовая слава"). Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения за 2017 год до 31 марта. Оплату можно произвести в бухгалтерии поселкового Совета или Едином расчетном центре.
Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения до 31 марта!
24.01.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
Жителя Казани судят за информацию на его страницах в соцсети
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Следствие считает, что на своих страницах в соцсети парень выкладывал фото и видео с нацистской символикой, сопровождая их призывами к насилию.
18:55 24.01.2017
Сергею Шакурову вручили медаль к 110-летию Мусы Джалиля
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Артиста поздравляли с 75-летним юбилеем в Полпредстве РТ в РФ.
18:52 24.01.2017
Легенда «Ак Барса» Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах страны
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
Ныне хоккеист выступает за московское «Динамо».
18:44 24.01.2017
В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе.
18:30 24.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Дома Кировского и Московского районов Казани оборудуют иллюминацией
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Дополнительные обязательства по праздничному освещению 39 зданий возьмут на себя управляющие компании и подрядчики.
18:20 24.01.2017
Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала Ильдару Халикову о тревожных результатах проверки больниц
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
Адель Вафин пояснил, что только за 2016 год было улучшено материально-техническое состояние более чем 300 объектов на сумму более 4 млрд рублей.
18:05 24.01.2017
В театре кукол «Экият» собираются ставить Айтматова
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Спектакль по роману «И дольше века длится день» станет повторной постановкой коллектива.
17:59 24.01.2017
Фото: Водитель легковушки погиб под Зеленодольском
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Погибшего мужчину из покореженного автомобиля доставали спасатели.
17:45 24.01.2017
Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
Ростехнадзор опубликовал итоги расследования ЧП с оторванными веками
Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.
17:17 24.01.2017
Несчастный случай произошел на скважине в Аксубаевском районе Татарстана.
17:17 24.01.2017
Глава ГИБДД Башкирии призывает посадить дорожников
Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.
16:37 24.01.2017
Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.
16:37 24.01.2017
В Казани проверили качество покупной питьевой воды
Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.
16:32 24.01.2017
Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.
16:32 24.01.2017
Ильдар Халиков: «Татарстан многие годы является лидером конкурса "100 лучших товаров России"»
В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».
16:29 24.01.2017
В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».
16:29 24.01.2017
В Казани высаживают деревья с браслетами
В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.
16:19 24.01.2017
В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.
16:19 24.01.2017
В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов
Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.
16:16 24.01.2017
Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.
16:16 24.01.2017
Республиканская премия «Студент года» в 2016 году собрала рекордное количество заявок
Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».
15:55 24.01.2017
Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».
15:55 24.01.2017
В Казани на церемонии вручения премии «Студент года-2016» выступит группа 5sta Family
Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.
15:44 24.01.2017
Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.
15:44 24.01.2017
За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний
Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.
15:30 24.01.2017
Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.
15:30 24.01.2017
Военная техника США получила повреждения при переброске из Германии в Польшу
Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.
15:26 24.01.2017
Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.
15:26 24.01.2017
На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне
Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.
15:21 24.01.2017
Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.
15:21 24.01.2017
Экологи обнаружили свалку в центре Казани
Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.
15:20 24.01.2017
Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.
15:20 24.01.2017
Министр образования РФ выступила против ношения хиджабов в школе
Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.
15:07 24.01.2017
Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.
15:07 24.01.2017
В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов
Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.
15:05 24.01.2017
Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.
15:05 24.01.2017
Алексей Вербов: «Допинг в волейболе? Если только пить водку, чтобы руки не дрожали»
Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.
14:52 24.01.2017
Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.
14:52 24.01.2017
Количество молочного фальсификата в Татарстане за год снизилось почти в четыре раза
Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
14:41 24.01.2017
Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
14:41 24.01.2017
Рустам Минниханов посетил новое здание Госархива РТ
Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.
14:35 24.01.2017
Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.
14:35 24.01.2017
Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана
Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.
14:30 24.01.2017
Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.
14:30 24.01.2017
Москва не воспринимает строительство новых ракет КНР как угрозу безопасности собственных границ
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.
14:22 24.01.2017
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.
14:22 24.01.2017
Полиция Челнов раскрыла кражи ювелирных изделий стоимостью более 200 тысяч рублей
У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.
14:16 24.01.2017
У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.
14:16 24.01.2017
Ильдар Халиков призвал быть жестче к предприятиям, загрязняющим воздух
«Никакая псевдозащита интересов бизнеса не может наносить ущерб здоровью и жизни людей», – считает Премьер-министр РТ.
14:12 24.01.2017
«Никакая псевдозащита интересов бизнеса не может наносить ущерб здоровью и жизни людей», – считает Премьер-министр РТ.
14:12 24.01.2017