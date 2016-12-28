И снова о квартплате: за капремонт платим больше, ОДН — по нормативу

24.01.2017 18:00 | новости Печать

И снова о квартплате: за капремонт платим больше, ОДН — по нормативу

В счет-фактурах за январь жильцов ждут сюрпризы. Во-первых, плату за свет и воду на общие нужды дома ограничат жесткими нормативами. Во-вторых, услуга стала считаться не коммунальной, а жилищной. В-третьих, в Татарстане подняли размер минимального взноса за капремонт.

В квитанциях оплаты за квартиру, которые татарстанцы получат в феврале, появится новая жилищная услуга — общедомовые нужды. Жильцы и раньше платили ОДН, но строка была в списке коммунальных услуг. Оно и понятно, ведь это затраты на энергоресурсы. Например, на воду для мытья подъездов или полив газона, освещение лестничных клеток или обогрев мест общего пользования. Теперь же ОДН сменила «прописку» и перекочевала в раздел «Ремонт и содержание жилого помещения».

— Сказать можно что угодно, но это все равно останется коммунальной услугой. Это все равно расход воды или электричества, как его ни назови. Но, к сожалению, ОДН сейчас сбросили как жилищную услугу, — посетовал директор казанской управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев.

К чему это может привести? Жильцы волнуются, что плата за общие нужды может вырасти. Федеральное правительство выставляет регионам предельные индексы, выше которых ресурсы не должны дорожать. Но это только по «коммуналке», по жилищным услугам, к которым причислили ОДН, таких запретов нет.

Плата по нормативу: плохо или хорошо?

До сих пор услугу рассчитывали следующим образом. Смотрели по общему счетчику: сколько электроэнергии поступило в дом. Затем вычитали из этой суммы показания поквартирных электрических счетчиков. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами. Тот же принцип расчета ОДН действовал по воде и отоплению.

Однако с января за свет, воду и тепло на общие нужды дома население будет платить по нормативу. В декабре вышло соответствующее постановление правительства России.

— Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму. Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям, — заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Размеры нормативов каждый регион устанавливает самостоятельно. В Татарстане вопрос еще решается, сообщили в республиканском Минстрое.

— У нас очень много вопросов к постановлению, потому что комментарии к нему противоречат самому тексту документа. Мы сейчас вырабатываем общее решение. Я совещаюсь с экспертами, чтобы понять, как мы будем действовать, — сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

С одной стороны, все логично. Новшество положит конец баснословным суммам в платежках за ОДН. Ведь не всегда величина там справедливая, а ресурсы действительно потребили жильцы. Бывает, что в доме лопнула труба, затопило подвал, сколько воды утекло, столько и записал общедомовой счетчик. Плюс к тому: из-за старой электрической проводки потеря энергии доходит до 30%. Все это в конечном счете тоже ложится на ОДН.

В этой связи норматив, казалось бы, должен избавить жильцов от несправедливых расчетов. За все, что остается сверх установленной величины, теперь обязаны платить управляющие компании. Главный довод авторов реформы: если есть перерасход по коммунальным ресурсам, значит, домом плохо управляли, вот пусть жилищные организации сами за это и расплачиваются. Жилищники объясняют, что это неправильный подход.

— Сейчас управляющие компании должны оплачивать эти расходы за счет жилищных услуг. Что такое жилищные услуги? Это текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание, уборка, мусор, пока еще. Теперь мы будем вынуждены сокращать оказание этих услуг, а деньги населения по этим строкам направлять на погашение ОДН. Вы должны понять, платить за это все равно будет население. У управляющих компаний других денег нет, кроме оплаты жителей, — честно признался глава УК «Уютный дом».

— Сегодня наш Кабинет министров занимается этим вопросом. То, что озвучил Чибис, — это шаг лет на пять назад. В Татарстане — это не лучший вариант, у нас большое количество приборов учета. И идти по тому предложению — неправильно. Мы всегда стремились к тому, чтобы любая услуга шла по фактическим затратам, по приборам учета, — добавляет председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела.

Население недовольно и оказанием самой услуги. Лампочки на лестницах в домах постоянно выбиты или выкручены, подъезды не моются и не убираются.

Перечисленные новшества коснутся всех россиян. Татарстанцев в отличие от них ждет еще и собственный — региональный — сюрприз в платежке. С этого года плата за капремонт для жильцов многоквартирных домов выросла на 17%. Если раньше размер минимального взноса за услугу составлял 5 рублей, то с 1 января он поднялся до 5 рублей 85 копеек с квадратного метра. Повышение объяснили методическими рекомендациями федеральных коллег, а сумму утвердили на основании расчетов Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ.

При этом в Татарстане по-прежнему остается одна из самых низких оплат капремонта, уверяют в Минстрое республики.

Капремонт-2017. В этом году в республике капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов общей площадью 6,2 млн кв. м. Благодаря программе жилищные условия улучшат еще 232 776 граждан.

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