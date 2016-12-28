Задержан мужчина, пытавшийся ограбить жительницу Кукмора

24.01.2017 18:36 | Происшествия в Кукморе Печать

Задержан мужчина, пытавшийся ограбить жительницу Кукмора

За период с 15 по 21 января 2017 года в дежурной части отдела МВД России по Кукморскому району зарегистрировано 65 заявлений и сообщений, из них 5 о преступлениях: 

- 28-летний житель Кукмора, работая торговым представителем в одной из организации, в течение 2016 года присваивал денежные средства; 

- 18 января 50-летний житель Кировской области, будучи лишенным водительского управления, был задержан в селе Кошкино Кукморского района за управление легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин пытался дать взятку в сумме 7000 рублей сотруднику полиции за незаконное освобождение его от административной ответственности; 

- 18 января около 18.00 часов неустановленное лицо, находясь на улице Набережная поселка Кукмор, нанес удары жительнице Кукмора и пытался открыто похитить ее вещи. Сотрудниками полиции лицо, совершившее данное преступление, задержано. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям; 

- 20 января двое жителей Кукмора из прилавка магазина «Сандугач», расположенного на улице Ворошилова поселка Кукмор, открыто похитили водку.


Отдел МВД России по Кукморскому району


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Стали известны подробности пожара в Кукморе (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Ольга Васильева высказалась против уроков сексуального воспитания в школах
По мнению главы Минобрнауки РФ, каждый родитель должен решать самостоятельно, когда и о чем вести разговор со своим ребенком.
17:30 24.01.2017
Глава ГИБДД Башкирии призывает посадить дорожников
Автоинспекторы не раз выдавали предписания об устранении снежного наката на дороге Бижбуляк – Приютово, где произошло смертельное ДТП.
16:37 24.01.2017
В Казани проверили качество покупной питьевой воды
Эксперты оценили пять самых популярных марок воды, реализуемой в торговых сетях города.
16:32 24.01.2017
Ильдар Халиков: «Татарстан многие годы является лидером конкурса "100 лучших товаров России"»
В Казани наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».
16:29 24.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
В Казани высаживают деревья с браслетами
В Кировском и Московском районах города появятся деревья с личным номером.
16:19 24.01.2017
В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов
Увольнение стало результатом поверки прокуратуры Ютазинского района РТ.
16:16 24.01.2017
Республиканская премия «Студент года» в 2016 году собрала рекордное количество заявок
Традиционная церемония вручения премии пройдет 25 января в КРК «Пирамида».
15:55 24.01.2017
В Казани на церемонии вручения премии «Студент года-2016» выступит группа 5sta Family
Также зрителей и участников церемонии ждет немало сюрпризов на сцене.
15:44 24.01.2017
За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний
Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.
15:30 24.01.2017
Военная техника США получила повреждения при переброске из Германии в Польшу
Пять бронемашин не смогли добраться до конечного пункта прибытия.
15:26 24.01.2017
На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне
Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.
15:21 24.01.2017
Экологи обнаружили свалку в центре Казани
Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.
15:20 24.01.2017
Министр образования РФ выступила против ношения хиджабов в школе
Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.
15:07 24.01.2017
В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов
Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.
15:05 24.01.2017
Алексей Вербов: «Допинг в волейболе? Если только пить водку, чтобы руки не дрожали»
Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.
14:52 24.01.2017
Количество молочного фальсификата в Татарстане за год снизилось почти в четыре раза
Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
14:41 24.01.2017
Рустам Минниханов посетил новое здание Госархива РТ
Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.
14:35 24.01.2017
Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана
Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.
14:30 24.01.2017
Москва не воспринимает строительство новых ракет КНР как угрозу безопасности собственных границ
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.
14:22 24.01.2017
Полиция Челнов раскрыла кражи ювелирных изделий стоимостью более 200 тысяч рублей
У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.
14:16 24.01.2017
Ильдар Халиков призвал быть жестче к предприятиям, загрязняющим воздух
«Никакая псевдозащита интересов бизнеса не может наносить ущерб здоровью и жизни людей», – считает Премьер-министр РТ.
14:12 24.01.2017
Президент РФ обсудит с королем Иордании перспективы наращивания сотрудничества
Встреча на высшем уровне состоится 25 января в Москве.
14:04 24.01.2017
В Набережных Челнах задержан сбытчик синтетических наркотиков
Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к торговле наркотиками и указал полицейским место тайниковой закладки.
13:55 24.01.2017
В Лаишевском районе в аварии пострадали два человека
Пострадавших в дорожной аварии госпитализировали в травмоцентр РКБ.
13:45 24.01.2017
Конкурсы в честь Тукая и Шевченко пройдут в Нижнекамске
Открытый конкурс на лучшее чтение поэтических произведений среди детей и подростков посвящен семейным ценностям.
13:42 24.01.2017
Под Рязанью пропал дальнобойщик из Татарстана
Уже пять дней мужчина не выходит на связь с родными.
13:28 24.01.2017
У ранившего полицейских наркосбытчика в Казани обнаружили 86 свертков с гашишем
Раненых в больнице навестил главный полицейский Казани Алексей Соколов.
13:13 24.01.2017
Марина Патяшина: «Нас волнует здоровье работников агропромышленного комплекса»
Показатели роста заболеваемости сельхозработников в Татарстане выше среднереспубликанских в четыре раза.
13:07 24.01.2017
В Татарстане продолжится распечатка заданий ЕГЭ в пункте проведения экзамена
В 2019 году планируется полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в ППЭ.
13:00 24.01.2017
Взаимодействие Татарстана и компании Boeing обсудили в Доме Правительства РТ
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с главой компании Boeing в России и странах СНГ Сергеем Кравченко.
12:49 24.01.2017
Показать еще