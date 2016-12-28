Задержан мужчина, пытавшийся ограбить жительницу Кукмора

24.01.2017 18:36 | Происшествия в Кукморе

За период с 15 по 21 января 2017 года в дежурной части отдела МВД России по Кукморскому району зарегистрировано 65 заявлений и сообщений, из них 5 о преступлениях:



- 28-летний житель Кукмора, работая торговым представителем в одной из организации, в течение 2016 года присваивал денежные средства;



- 18 января 50-летний житель Кировской области, будучи лишенным водительского управления, был задержан в селе Кошкино Кукморского района за управление легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин пытался дать взятку в сумме 7000 рублей сотруднику полиции за незаконное освобождение его от административной ответственности;



- 18 января около 18.00 часов неустановленное лицо, находясь на улице Набережная поселка Кукмор, нанес удары жительнице Кукмора и пытался открыто похитить ее вещи. Сотрудниками полиции лицо, совершившее данное преступление, задержано. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям;

- 20 января двое жителей Кукмора из прилавка магазина «Сандугач», расположенного на улице Ворошилова поселка Кукмор, открыто похитили водку.