В Казани изменилось расписание семи пригородных электричек

Как сообщает Минтранс РТ, по техническим причинам изменилось расписание следующих пригородных поездов.
Поезд №6407 Арск - Казань до станции Дербышки следует действующим расписанием, Дербышки (14.00-14.02), далее - действующим расписанием.
Поезд №6469 Арск - Албаба до станции Дербышки следует действующим расписанием, Дербышки (7.12-7.13), о.п. 797-й км (7.17-7.18), о.п. 795-й км (7.19-7.20), Восстание Пассажирская (7.22-7.23), Восстание (7.25), Левченко (7.26-7.27), о.п. 787-й км (7.30-7.31), Юдинов вост. (7.37-7.38), далее - действующим расписанием
Поезд №6473 Куркачи - Васильево до станции Дербышки следует действующим расписанием, Дербышки (10.40-10.41), о.п. 797-й км (10.44-10.45), о.п. 795-й км (10.47-10.48), Восстание Пассажирская (10.50-10.51), Восстание (10.53), Левченко (10.54-10.55), о.п. 787-й км (10.58-10.59), Юдинов вост. (11.05-11.06), далее - действующим расписанием.
Поезд №6475 Бирюли - Васильево до станции Дербышки следует действующим расписанием, Дербышки (14.11-14.12), о.п. 797-й км (14.16-14.17), о.п. 795-й км (14.19-14.20), Восстание Пасс. (14.23-14.24), Восстание (14.26), Левченко (14.28-14.29), о.п. 787-й км (14.33-14.34), Юдинов вост. (14.41-14.42), Юдино (14.44-14.45), далее - действующим расписанием.
Поезд №6429 Сосновка - Казань до о.п. 804-й км следует действующим расписанием, о.п. 804-й км (19.06-19.07), Дербышки (19.11-19.12), Компрессорный (19.17-19.18), Новаторов (19.21-19.22), Ометьево (19.25-19.26), о.п. метро "Аметьево" (19.28-19.29), Вахитово (19.34-19.37), Казань (прибытие в 19.44).
Поезд №6431 Сосновка - Казань до о.п. 804-й км следует действующим расписанием, о.п. 804-й км (20.25-20.26), Дербышки (20.29-20.30), Компрессорный (20.35-20.36), Новаторов (20.39-20.40), Ометьево (20.43-20.47), далее - действующим расписанием.
Поезд №6924 Казань - Кизнер до станции Ямное следует действующим расписанием, Ямное (7.29-7.30), далее - действующим расписанием.