В Казани изменилось расписание семи пригородных электричек

В Республике

За год в Татарстане зарегистрировано 745 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний

Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

15:30 24.01.2017 Более чем на три процента снизился уровень заболеваемости в республике.

На коллегии Госархива РТ рассказали о хранении радиоактивных отходов и блокчейне

Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.

15:21 24.01.2017 Расширенное заседание коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу началось в здании IT-парка.

Экологи обнаружили свалку в центре Казани

Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.

15:20 24.01.2017 Жильцы домов по улице Карла Маркса обратились обратились с жалобой в Минэкологии Татарстана.

Министр образования РФ выступила против ношения хиджабов в школе

Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.

15:07 24.01.2017 Ольга Васильева прокомментировала скандал в Республике Мордовия.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов

Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.

15:05 24.01.2017 Вузы отберут наиболее успешных в учебе студентов, которые должны будут пройти обучение и аккредитацию в Минобрнауки РТ.

Алексей Вербов: «Допинг в волейболе? Если только пить водку, чтобы руки не дрожали»

Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.

14:52 24.01.2017 Либеро казанского «Зенита» ответил бразильцу Жибе на обвинения сборной России в употреблении допинга.

Количество молочного фальсификата в Татарстане за год снизилось почти в четыре раза

Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

14:41 24.01.2017 Ильдар Халиков положительно оценил работу Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Рустам Минниханов посетил новое здание Госархива РТ

Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.

14:35 24.01.2017 Президент Татарстана одним из первых поздравил сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу с новосельем.

Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана

Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.

14:30 24.01.2017 Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.

Москва не воспринимает строительство новых ракет КНР как угрозу безопасности собственных границ

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.

14:22 24.01.2017 Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России.

Полиция Челнов раскрыла кражи ювелирных изделий стоимостью более 200 тысяч рублей

У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.

14:16 24.01.2017 У двух челнинцев похитили украшения на общую сумму 232 тысячи рублей.

Ильдар Халиков призвал быть жестче к предприятиям, загрязняющим воздух

«Никакая псевдозащита интересов бизнеса не может наносить ущерб здоровью и жизни людей», – считает Премьер-министр РТ.

14:12 24.01.2017 «Никакая псевдозащита интересов бизнеса не может наносить ущерб здоровью и жизни людей», – считает Премьер-министр РТ.

Президент РФ обсудит с королем Иордании перспективы наращивания сотрудничества

Встреча на высшем уровне состоится 25 января в Москве.

14:04 24.01.2017 Встреча на высшем уровне состоится 25 января в Москве.

В Лаишевском районе в аварии пострадали два человека

Пострадавших в дорожной аварии госпитализировали в травмоцентр РКБ.

13:45 24.01.2017 Пострадавших в дорожной аварии госпитализировали в травмоцентр РКБ.

Конкурсы в честь Тукая и Шевченко пройдут в Нижнекамске

Открытый конкурс на лучшее чтение поэтических произведений среди детей и подростков посвящен семейным ценностям.

13:42 24.01.2017 Открытый конкурс на лучшее чтение поэтических произведений среди детей и подростков посвящен семейным ценностям.

Под Рязанью пропал дальнобойщик из Татарстана

Уже пять дней мужчина не выходит на связь с родными.

13:28 24.01.2017 Уже пять дней мужчина не выходит на связь с родными.

У ранившего полицейских наркосбытчика в Казани обнаружили 86 свертков с гашишем

Раненых в больнице навестил главный полицейский Казани Алексей Соколов.

13:13 24.01.2017 Раненых в больнице навестил главный полицейский Казани Алексей Соколов.

Марина Патяшина: «Нас волнует здоровье работников агропромышленного комплекса»

Показатели роста заболеваемости сельхозработников в Татарстане выше среднереспубликанских в четыре раза.

13:07 24.01.2017 Показатели роста заболеваемости сельхозработников в Татарстане выше среднереспубликанских в четыре раза.

В Татарстане продолжится распечатка заданий ЕГЭ в пункте проведения экзамена

В 2019 году планируется полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в ППЭ.

13:00 24.01.2017 В 2019 году планируется полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в ППЭ.

Взаимодействие Татарстана и компании Boeing обсудили в Доме Правительства РТ

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с главой компании Boeing в России и странах СНГ Сергеем Кравченко.

12:49 24.01.2017 Президент РТ Рустам Минниханов встретился с главой компании Boeing в России и странах СНГ Сергеем Кравченко.

Три процента населения Татарстана не обеспечено качественной питьевой водой

Руководитель татарстанского Роспотребнадзора раскритиковала работу десяти районов республики.

12:35 24.01.2017 Руководитель татарстанского Роспотребнадзора раскритиковала работу десяти районов республики.

Жителя Челнов во время прогулки по городскому парку укусила лиса

Лиса укусила мужчину, когда тот решил ее погладить.

11:52 24.01.2017 Лиса укусила мужчину, когда тот решил ее погладить.

Состояние сбитого в Казани пьяным водителем 4-летнего мальчика среднетяжелое

Ребенок находится на лечении в ДРКБ, рядом с ним его мама.

11:41 24.01.2017 Ребенок находится на лечении в ДРКБ, рядом с ним его мама.

Изольда Сахарова, «Мисс Татарстан»: «Опошлить можно любую идею»

Изольда Сахарова прокомментировала материал Daily Mail о необычных головных уборах участниц главного республиканского конкурса красоты.

11:22 24.01.2017 Изольда Сахарова прокомментировала материал Daily Mail о необычных головных уборах участниц главного республиканского конкурса красоты.

В Казани водитель «Лады» сбил пешехода на тротуаре и врезался в забор

Мужчина превысил скорость, в результате чего не справился с управлением.

10:57 24.01.2017 Мужчина превысил скорость, в результате чего не справился с управлением.

В Татарстане более 14,5 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ

В 2017 году кардинальных изменений в процедуре проведения экзамена не запланировано.

10:29 24.01.2017 В 2017 году кардинальных изменений в процедуре проведения экзамена не запланировано.

В Казани в дорожной аварии на улице Азина пострадали две женщины

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №7.

10:19 24.01.2017 Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №7.

Проверки Роспотребнадзора по РТ выявляют нарушения в 97 процентах случаев

За последние пять лет ведомство сократило количество проверок на 40 процентов.

10:04 24.01.2017 За последние пять лет ведомство сократило количество проверок на 40 процентов.

В Сармановском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля

Обе машины получили сильные повреждения.

09:36 24.01.2017 Обе машины получили сильные повреждения.