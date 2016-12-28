Жительница Кукмора интересуется: сколько лет хранить квитанции?

24.01.2017 14:00 | Спрашивали? Отвечаем

- Через газету хотелось бы получить ответ на один вопрос. Думаю, это интересует многих, не только меня. Ежемесячно мы выполняем несколько платежей, квитанции собираем. Выбрасывать их боязно. А вдруг в компьютерах произойдет сбой, как мы потом докажем наши платежи? Интересно, каков срок хранения квитанций?

Рахима ХАСАНОВА

Владислав МИХАЙЛОВ, директор общества «Единый расчетный центр»:

- На основании Постановления Правительства Российской Федерации №354 от 6.05.2011 года срок хранения платежных документов составляет три года со дня оплаты. Также Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает понятие исковой давности, то есть срока, в течение которого можно обратиться в суд для защиты нарушенного права. Общий срок исковой давности составляет 3 года.

И начальник Кукморской РЭГС Марат БУРГАНОВ сообщил о том, что срок исковой давности – 3 года.

Татьяна ЕРЫЧЕВА, заместитель начальника Елабужского отделения «Татэнергосбыт»:

- Срок хранения квитанций об оплате коммунальных услуг законом не установлен. Но в Гражданском Кодексе Российской Федерации предусмотрен трехгодовой срок исковой давности. И срок для взыскания задолженностей – 3 года. Но целесообразно хранить квитанции как можно дольше, поскольку истечение срока исковой давности не является препятствием для принятия иска судом. Иными словами, право на иск в процессуальном смысле остается и по истечении трех лет. Это связано с тем, что в ходе судебного разбирательства может быть установлено, что срок исковой давности прерывался, приостанавливался или подлежит восстановлению.

Если ответчик ссылается на истечение срока исковой давности, а оснований для перерыва или приостановления срока судом не установлено, в удовлетворении иска будет отказано на основании истечения срока исковой давности.

Также напоминаем своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию.