Кукморяне, голосуйте за нашу зеленую красавицу в республиканском конкурсе!

24.01.2017 12:30 | новости Печать

Кукморяне, голосуйте за нашу зеленую красавицу в республиканском конкурсе!

В Татарстане проходит конкурс «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований». Конкурс стартовал в декабре и будет проходить по 26 января 2017 года.

Организатором республиканского конкурса «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» выступает Общественная палата Республики Татарстан.

Конкурс проводится по пяти номинациям. Для проведения конкурса среди поселений муниципальные районы республики распределяются по 5 зональным группам. По итогам конкурса победители среди поселений будут определены по соответствующему зональному распределению. Определятся по 5 первых, вторых и третьих мест. Он завершится на сайте муниципальных образований РТ 26 января в 23.59.

При подведении итогов конкурса будут также учитываться результаты опроса общественного мнения, информационное сопровождение предновогодних и новогодних мероприятий, размещенных на сайтах муниципальных образований республики.

Проголосовать за Кукморскую елку можно на портале муниципальных образований Республики Татарстан.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Два автомобиля столкнулись лоб в лоб (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Изольда Сахарова, «Мисс Татарстан»: «Опошлить можно любую идею»
Изольда Сахарова прокомментировала материал Daily Mail о необычных головных уборах участниц главного республиканского конкурса красоты.
11:22 24.01.2017
В Татарстане более 14,5 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ
В 2017 году кардинальных изменений в процедуре проведения экзамена не запланировано.
10:29 24.01.2017
В Казани в дорожной аварии на улице Азина пострадали две женщины
Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №7.
10:19 24.01.2017
Проверки Роспотребнадзора по РТ выявляют нарушения в 97 процентах случаев
За последние пять лет ведомство сократило количество проверок на 40 процентов.
10:04 24.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
В Сармановском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Обе машины получили сильные повреждения.
09:36 24.01.2017
578,7 млн рублей субсидий выделено Татарстану из бюджета РФ на строительство сельских дорог
Всего субсидии в объеме 8 млрд 335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета, распределены бюджетам 54 субъектов РФ.
08:50 24.01.2017
Татарстану выделено 5,1 млн рублей федеральных субсидий на приобретение жилья молодым семьям
Всего из федерального бюджета распределены субсидии в объеме 4,234 млрд рублей бюджетам 75 субъектов РФ.
08:03 24.01.2017
В Петербурге почтят память татарстанцев – героев прорыва блокады
В национально-культурном доме «Луч-Нур» пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о снятии блокады.
05:20 24.01.2017
В Сирии боевики ИГ подбили танк Т-90 российского производства
По всей видимости, танк состоял на вооружении союзной властям САР афганской шиитской милиции «Фатимиюн».
03:10 24.01.2017
В Альметьевске для безработных пройдет день открытых дверей
Ярмарка государственных услуг пройдет в Альметьевском центре занятости.
01:27 24.01.2017
Фото: На окраине села в Муслюмовском районе горела цистерна с мазутом
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
22:15 23.01.2017
Рустам Минниханов преподал основы маркетинга делегации пермского завода
Президент РТ упрекнул «Камский кабель» в отсутствии прямых связей с крупными потребителями своей продукции.
21:10 23.01.2017
Марат Ахметов: Татарстан должен приобрести статус оздоровленной от лейкоза КРС республики
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.
20:18 23.01.2017
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.
19:59 23.01.2017
Ренат Валиуллин посетил фестиваль культуры народов Китая
Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.
19:35 23.01.2017
Ветобъединения Татарстана планируют снабдить станками для обработки копыт КРС
В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.
19:31 23.01.2017
Фото: в Высокогорском районе пропал 24-летний парень
Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.
19:29 23.01.2017
В татарстанский этап Worldskills-2017 войдет новая компетенция
Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.
19:17 23.01.2017
Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Рахманкулова
21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.
18:25 23.01.2017
В кинотеатре «Мир» открывается неделя фестивальной анимации
Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.
18:24 23.01.2017
В Татарстане официально зарегистрировано первое коллекторское агентство
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.
18:14 23.01.2017
Марат Ахметов об АЧС: Татарстан не заслуживает такой дискредитации
Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.
17:54 23.01.2017
В Татарстане осужден руководитель предприятия-должника
Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.
17:46 23.01.2017
Рустам Минниханов вошел в топ-3 рейтинга «Медиалогия»
В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.
17:33 23.01.2017
Приговор членам ОПГ «Телестудия» в Верховном суде РТ читали 3 часа
Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.
17:32 23.01.2017
В Казани девушка на «Мерседесе» сбила мужчину и врезалась в автомобиль
Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.
17:15 23.01.2017
В 2017 году радиосвязь в машинах скорой помощи Татарстана планируется заменить планшетами
Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.
17:05 23.01.2017
Патриарх Кирилл дал благословение на возрождение женского монастыря в Лаишево
О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:57 23.01.2017
В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Рахима Теляшова
Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.
16:40 23.01.2017
В Татарстане переработано 55 процентов добытого «Татнефтью» «черного золота»
Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».
16:24 23.01.2017
Показать еще