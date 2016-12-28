Нашему земляку Ленару Мулланурову вручена медаль Президента Республики Татарстан

(Кукмор, «Трудовая слава»). На расширенном заседании коллегии прокуратуры Республики Татарстан, в рамках которого были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 и обозначены актуальные задачи на нынешний год, Президент Рустам Минниханов вручил особо отличившимся сотрудникам прокуратуры государственные награды Республики Татарстан. Среди награжденных есть и наш земляк из Кукмора – заместитель прокурора Приволжского района города Казань Ленар Муллануров. Ему вручена медаль «За доблестный труд». От всей души поздравляем!
Фото: http://tatarstan.ru/file/photoreport2/print_2114807_1947692.jpg