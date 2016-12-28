Телефонные мошенники рассылают татарстанцам вирусные ММС-сообщения, крадущие деньги

Сотрудникам полиции поступило заявление от 29-летней челнинки. Она рассказала, что получила ММС-сообщение с неизвестного номера.

Женщина попыталась открыть электронное письмо, но сотовый телефон дал сбой и потребовал перезагрузки. Впоследствии владелица мобильника обнаружила, что с ее банковского счета списано 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предполагают, что посредством сообщений в мобильный телефон попадает вирус. Открыв сообщение, сами того не зная, граждане устанавливают на гаджет вирусную программу, с помощью которой злоумышленники (в случае привязки смартфона к банковской карте) контролируют перемещение финансовых средств.