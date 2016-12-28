Кукморяне могут сообщить в «Народный контроль» о нелегальном алкоголе

24.01.2017 11:00 | Госалкогольинспекция сообщает

Напоминаем, что все жители Татарстана могут подключиться к активной борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. В системе «Народный контроль» введена категория «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сообщения в «Народный контроль» позволят проявить гражданскую позицию, пресечь распространение нелегальной продукции, наносящей серьезный вред жизни и здоровью людей. И, что немаловажно, авторы таких сообщений будут материально вознаграждены за каждый подтвердившийся факт незаконного производства алкоголя. Суммы приличные – от одной до трех тысяч рублей.

Уведомления можно отправить по трем категориям: «Нарушение правил торговли», «Общественное питание» и «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сначала специалисты проводят проверку по нарушениям, обозначенным в уведомлениях. После подтверждения факта нарушения Госалкогольинспекция Республики Татарстан осуществляет выплаты заявителям.

– Обращаемся к жителям города и района с просьбой направлять свои жалобы и обращения в ГИС Народный контроль. Ваши жалобы будут рассмотрены.

Арский территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан