Продолжается подписка на газету «Трудовая слава»

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24.01.2017 10:00 | новости Печать
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В Республике
В Сармановском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Обе машины получили сильные повреждения.
09:36 24.01.2017
Обе машины получили сильные повреждения.
09:36 24.01.2017
В Петербурге почтят память татарстанцев – героев прорыва блокады
В национально-культурном доме «Луч-Нур» пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о снятии блокады.
05:20 24.01.2017
В национально-культурном доме «Луч-Нур» пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о снятии блокады.
05:20 24.01.2017
В Сирии боевики ИГ подбили танк Т-90 российского производства
По всей видимости, танк состоял на вооружении союзной властям САР афганской шиитской милиции «Фатимиюн».
03:10 24.01.2017
По всей видимости, танк состоял на вооружении союзной властям САР афганской шиитской милиции «Фатимиюн».
03:10 24.01.2017
В Альметьевске для безработных пройдет день открытых дверей
Ярмарка государственных услуг пройдет в Альметьевском центре занятости.
01:27 24.01.2017
Ярмарка государственных услуг пройдет в Альметьевском центре занятости.
01:27 24.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Фото: На окраине села в Муслюмовском районе горела цистерна с мазутом
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
22:15 23.01.2017
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
22:15 23.01.2017
Рустам Минниханов преподал основы маркетинга делегации пермского завода
Президент РТ упрекнул «Камский кабель» в отсутствии прямых связей с крупными потребителями своей продукции.
21:10 23.01.2017
Президент РТ упрекнул «Камский кабель» в отсутствии прямых связей с крупными потребителями своей продукции.
21:10 23.01.2017
Марат Ахметов: Татарстан должен приобрести статус оздоровленной от лейкоза КРС республики
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.
20:18 23.01.2017
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.
20:18 23.01.2017
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.
19:59 23.01.2017
«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.
19:59 23.01.2017
Ренат Валиуллин посетил фестиваль культуры народов Китая
Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.
19:35 23.01.2017
Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.
19:35 23.01.2017
Ветобъединения Татарстана планируют снабдить станками для обработки копыт КРС
В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.
19:31 23.01.2017
В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.
19:31 23.01.2017
Фото: в Высокогорском районе пропал 24-летний парень
Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.
19:29 23.01.2017
Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.
19:29 23.01.2017
В татарстанский этап Worldskills-2017 войдет новая компетенция
Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.
19:17 23.01.2017
Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.
19:17 23.01.2017
Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Рахманкулова
21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.
18:25 23.01.2017
21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.
18:25 23.01.2017
В кинотеатре «Мир» открывается неделя фестивальной анимации
Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.
18:24 23.01.2017
Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.
18:24 23.01.2017
В Татарстане официально зарегистрировано первое коллекторское агентство
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.
18:14 23.01.2017
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.
18:14 23.01.2017
Марат Ахметов об АЧС: Татарстан не заслуживает такой дискредитации
Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.
17:54 23.01.2017
Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.
17:54 23.01.2017
В Татарстане осужден руководитель предприятия-должника
Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.
17:46 23.01.2017
Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.
17:46 23.01.2017
Рустам Минниханов вошел в топ-3 рейтинга «Медиалогия»
В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.
17:33 23.01.2017
В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.
17:33 23.01.2017
Приговор членам ОПГ «Телестудия» в Верховном суде РТ читали 3 часа
Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.
17:32 23.01.2017
Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.
17:32 23.01.2017
В Казани девушка на «Мерседесе» сбила мужчину и врезалась в автомобиль
Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.
17:15 23.01.2017
Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.
17:15 23.01.2017
В 2017 году радиосвязь в машинах скорой помощи Татарстана планируется заменить планшетами
Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.
17:05 23.01.2017
Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.
17:05 23.01.2017
Патриарх Кирилл дал благословение на возрождение женского монастыря в Лаишево
О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:57 23.01.2017
О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:57 23.01.2017
В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Рахима Теляшова
Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.
16:40 23.01.2017
Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.
16:40 23.01.2017
В Татарстане переработано 55 процентов добытого «Татнефтью» «черного золота»
Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».
16:24 23.01.2017
Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».
16:24 23.01.2017
110-летие Мирсая Амира отмечают в Союзе писателей Татарстана
Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.
16:05 23.01.2017
Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.
16:05 23.01.2017
36 процентов умерших в 2016 году мужчин в Татарстане не дожили до 60 лет
Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.
15:55 23.01.2017
Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.
15:55 23.01.2017
В Татарстане в 2016 году обнаружено 99 свалок на сельхозземлях
В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.
15:47 23.01.2017
В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.
15:47 23.01.2017
В центре Казани рабочие разбирают разрушенную остановку
Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.
15:40 23.01.2017
Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.
15:40 23.01.2017
На малой сцене Качаловского театра приступили к постановке «Дон Кихота» по тексту Сервантеса
В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.
15:34 23.01.2017
В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.
15:34 23.01.2017
В Татарстане в 2016 году выявлено 35 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения
Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.
15:32 23.01.2017
Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.
15:32 23.01.2017