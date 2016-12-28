Продолжается подписка на газету «Трудовая слава»

В Республике

В Сармановском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля

Обе машины получили сильные повреждения.

09:36 24.01.2017 Обе машины получили сильные повреждения.

В Петербурге почтят память татарстанцев – героев прорыва блокады

В национально-культурном доме «Луч-Нур» пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о снятии блокады.

05:20 24.01.2017 В национально-культурном доме «Луч-Нур» пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о снятии блокады.

В Сирии боевики ИГ подбили танк Т-90 российского производства

По всей видимости, танк состоял на вооружении союзной властям САР афганской шиитской милиции «Фатимиюн».

03:10 24.01.2017 По всей видимости, танк состоял на вооружении союзной властям САР афганской шиитской милиции «Фатимиюн».

В Альметьевске для безработных пройдет день открытых дверей

Ярмарка государственных услуг пройдет в Альметьевском центре занятости.

01:27 24.01.2017 Ярмарка государственных услуг пройдет в Альметьевском центре занятости.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

Фото: На окраине села в Муслюмовском районе горела цистерна с мазутом

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

22:15 23.01.2017 Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Рустам Минниханов преподал основы маркетинга делегации пермского завода

Президент РТ упрекнул «Камский кабель» в отсутствии прямых связей с крупными потребителями своей продукции.

21:10 23.01.2017 Президент РТ упрекнул «Камский кабель» в отсутствии прямых связей с крупными потребителями своей продукции.

Марат Ахметов: Татарстан должен приобрести статус оздоровленной от лейкоза КРС республики

По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.

20:18 23.01.2017 По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.

По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.

19:59 23.01.2017 «МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.

Ренат Валиуллин посетил фестиваль культуры народов Китая

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.

19:35 23.01.2017 Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.

Ветобъединения Татарстана планируют снабдить станками для обработки копыт КРС

В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.

19:31 23.01.2017 В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.

Фото: в Высокогорском районе пропал 24-летний парень

Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.

19:29 23.01.2017 Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.

В татарстанский этап Worldskills-2017 войдет новая компетенция

Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.

19:17 23.01.2017 Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Рахманкулова

21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.

18:25 23.01.2017 21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.

В кинотеатре «Мир» открывается неделя фестивальной анимации

Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.

18:24 23.01.2017 Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.

В Татарстане официально зарегистрировано первое коллекторское агентство

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.

18:14 23.01.2017 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.

Марат Ахметов об АЧС: Татарстан не заслуживает такой дискредитации

Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.

17:54 23.01.2017 Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.

В Татарстане осужден руководитель предприятия-должника

Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.

17:46 23.01.2017 Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.

Рустам Минниханов вошел в топ-3 рейтинга «Медиалогия»

В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.

17:33 23.01.2017 В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.

Приговор членам ОПГ «Телестудия» в Верховном суде РТ читали 3 часа

Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.

17:32 23.01.2017 Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.

В Казани девушка на «Мерседесе» сбила мужчину и врезалась в автомобиль

Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.

17:15 23.01.2017 Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.

В 2017 году радиосвязь в машинах скорой помощи Татарстана планируется заменить планшетами

Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.

17:05 23.01.2017 Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.

Патриарх Кирилл дал благословение на возрождение женского монастыря в Лаишево

О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

16:57 23.01.2017 О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Рахима Теляшова

Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.

16:40 23.01.2017 Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.

В Татарстане переработано 55 процентов добытого «Татнефтью» «черного золота»

Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».

16:24 23.01.2017 Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».

110-летие Мирсая Амира отмечают в Союзе писателей Татарстана

Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.

16:05 23.01.2017 Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.

36 процентов умерших в 2016 году мужчин в Татарстане не дожили до 60 лет

Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.

15:55 23.01.2017 Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.

В Татарстане в 2016 году обнаружено 99 свалок на сельхозземлях

В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.

15:47 23.01.2017 В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.

В центре Казани рабочие разбирают разрушенную остановку

Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.

15:40 23.01.2017 Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.

На малой сцене Качаловского театра приступили к постановке «Дон Кихота» по тексту Сервантеса

В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.

15:34 23.01.2017 В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.