Юные айдиновцы из Кукморской школы №3 побывали в гостях у полицейских (фото)

24.01.2017 08:00 | новости

В целях ознакомления молодого поколения с деятельностью полиции и предоставления возможности воочию увидеть работу сотрудников, учащиеся 5 класса Кукморской средней школы №3, которые в прошлом году были приняты в ряды юных айдиновцев, посетили отдел МВД России по Кукморскому району.

Ребят встретил приветственным словом и провел экскурсию по отделу старший специалист группы по работе с личным составом майор внутренней службы Валерий Федоров. До начала экскурсии до школьников довели информацию о штатной численности отдела, о том, какими качествами должен обладать сотрудник полиции и о структуре подразделения. Затем в ходе экскурсии ученики первым делом встретились с сотрудниками дежурной части, куда ежедневно в круглосуточном режиме поступают сообщения и заявления о преступлениях, узнали об основных обязанностях сотрудников дежурных частей. Ознакомительная экскурсия продолжилась по кабинетам следствия, дознания, инспектора по делам несовершеннолетних, уголовного-розыска, где каждый сотрудник рассказал о своем участке работы.

После этого юные гости посетили комнату истории, где ознакомились с экспозициями, узнали историю становления районной милиции. Ребята с интересом рассматривали старинные экспонаты, технику, фотографии бывших руководителей и сотрудников отдела, ветеранов ОВД.

Школьники также ознакомились со спецсредствами и средствами бронезащиты, которые необходимы при несении службы нарядов полиции. Мальчишки и девчонки имели возможность своими руками подержать оружие, примерить средства защиты. В конце мероприятия ребята вышли во двор, где познакомились с полицейскими собаками.

Переполненные положительными эмоциями, школьники сказали, что с удовольствием провели время и увидели, какая сложная, но в то же время интересная работа у сотрудников органов внутренних дел.

Подобные акции сотрудники полиции проводят не первый раз. И среди школьников, побывавших на сегодняшней экскурсии, есть ребята, твердо решившие пойти по пути противостояния преступности в будущем.