В Важашурском и Нижнеискубашском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). В районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Сегодня они состоялись в Важашурском и Нижнеискубашском сельских поселениях. В ходе встреч были заслушаны отчеты глав поселений Петра Иванова, Нургаяна Мухаметзянова, выступления участкового инспектора Виталия Кусаева и других. Также руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.