(Кукмор, «Трудовая слава»). Очередные сходы граждан состоялись в Туембашском и Большесардекском сельских поселениях. Глава района Сергей Димитриев ознакомил с ходом реализации государственных программ, выполненных работ в районе. В ходе встречи были заслушаны выступления глав сельских поселений Ильфата Гарипова, Фаниса Фаттахова, участковых инспекторов Марса Хисматуллина, Фаниса Аскарова, директоров школ Ягфара Зиятдинова, Фидаиля Мустафина, руководителя товарищества «Тойма» Разяпа Галиева, руководителя товарищества «Игенче» Айнура Гараева. Были даны ответы на интересующие вопросы.
В Туембашском и Большесардекском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)
23.01.2017 19:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Марат Ахметов: Татарстан должен приобрести статус оздоровленной от лейкоза КРС республики
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.
20:18 23.01.2017
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, за три года республика способна оздоровить стадо крупного рогатого скота.
20:18 23.01.2017
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.
19:59 23.01.2017
«МАЗ» с артиллерийскими снарядами направлялся из Челябинска в Автоград.
19:59 23.01.2017
Ренат Валиуллин посетил фестиваль культуры народов Китая
Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.
19:35 23.01.2017
Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге оказал содействие в организации фестиваля.
19:35 23.01.2017
Ветобъединения Татарстана планируют снабдить станками для обработки копыт КРС
В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.
19:31 23.01.2017
В этом году все ветеринарные объединения республики предполагается обеспечить мобильными ветпунктами.
19:31 23.01.2017
Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.
11:15 23.01.2017
Фото: в Высокогорском районе пропал 24-летний парень
Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.
19:29 23.01.2017
Житель Татарстана еще в начале декабря отправился из дома на машине и до сих пор не вернулся.
19:29 23.01.2017
В татарстанский этап Worldskills-2017 войдет новая компетенция
Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.
19:17 23.01.2017
Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов.
19:17 23.01.2017
Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Рахманкулова
21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.
18:25 23.01.2017
21 января на 76-м году жизни скончался бывший начальник производственно-технического управления связи Татарской АССР.
18:25 23.01.2017
В кинотеатре «Мир» открывается неделя фестивальной анимации
Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.
18:24 23.01.2017
Подборку показов нового сезона анимационного фестиваля LIAF составили 11 фильмов.
18:24 23.01.2017
В Татарстане официально зарегистрировано первое коллекторское агентство
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.
18:14 23.01.2017
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, который ввел ограничения для коллекторов.
18:14 23.01.2017
Марат Ахметов об АЧС: Татарстан не заслуживает такой дискредитации
Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.
17:54 23.01.2017
Глава Минсельхозпрода РТ призвал ветеринарные службы быть бдительными, чтобы больше не допустить случаев заболевания на территории республики.
17:54 23.01.2017
В Татарстане осужден руководитель предприятия-должника
Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.
17:46 23.01.2017
Дело о невыплате 11,5 млн долга по зарплате слушалось в Камско-Устьинском районном суде.
17:46 23.01.2017
Рустам Минниханов вошел в топ-3 рейтинга «Медиалогия»
В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.
17:33 23.01.2017
В рейтинге глав регионов России по теме «ЖКХ» Президент Татарстана уступил только мэру Москвы и губернатору Московской области.
17:33 23.01.2017
Приговор членам ОПГ «Телестудия» в Верховном суде РТ читали 3 часа
Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.
17:32 23.01.2017
Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.
17:32 23.01.2017
В Казани девушка на «Мерседесе» сбила мужчину и врезалась в автомобиль
Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.
17:15 23.01.2017
Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части, и в этот момент его сбила иномарка.
17:15 23.01.2017
В 2017 году радиосвязь в машинах скорой помощи Татарстана планируется заменить планшетами
Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.
17:05 23.01.2017
Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.
17:05 23.01.2017
Патриарх Кирилл дал благословение на возрождение женского монастыря в Лаишево
О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:57 23.01.2017
О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:57 23.01.2017
В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Рахима Теляшова
Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.
16:40 23.01.2017
Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.
16:40 23.01.2017
В Татарстане переработано 55 процентов добытого «Татнефтью» «черного золота»
Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».
16:24 23.01.2017
Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».
16:24 23.01.2017
110-летие Мирсая Амира отмечают в Союзе писателей Татарстана
Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.
16:05 23.01.2017
Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.
16:05 23.01.2017
36 процентов умерших в 2016 году мужчин в Татарстане не дожили до 60 лет
Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.
15:55 23.01.2017
Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.
15:55 23.01.2017
В Татарстане в 2016 году обнаружено 99 свалок на сельхозземлях
В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.
15:47 23.01.2017
В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.
15:47 23.01.2017
В центре Казани рабочие разбирают разрушенную остановку
Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.
15:40 23.01.2017
Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.
15:40 23.01.2017
На малой сцене Качаловского театра приступили к постановке «Дон Кихота» по тексту Сервантеса
В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.
15:34 23.01.2017
В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.
15:34 23.01.2017
В Татарстане в 2016 году выявлено 35 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения
Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.
15:32 23.01.2017
Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.
15:32 23.01.2017
Нефтегазохимический комплекс РТ за год увеличил производство и довел выручку почти до триллиона
В основном это произошло благодаря «Татнефти» и новому комплексу «Аммоний».
15:30 23.01.2017
В основном это произошло благодаря «Татнефти» и новому комплексу «Аммоний».
15:30 23.01.2017
В ГИБДД Казани обеспокоены ростом числа ДТП с детьми
За прошедшие выходные в дорожных авариях в Казани пострадали три ребенка.
15:27 23.01.2017
За прошедшие выходные в дорожных авариях в Казани пострадали три ребенка.
15:27 23.01.2017
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан провел литургию в Лаишево
Священнослужитель заверил местных жителей в том, что работы по строительству в Лаишево женского монастыря стартовали.
15:12 23.01.2017
Священнослужитель заверил местных жителей в том, что работы по строительству в Лаишево женского монастыря стартовали.
15:12 23.01.2017
Рождаемость в Татарстане за год упала почти на 2 процента
В отделениях ЗАГС республики был зарегистрирован 56 тысяч 381 малыш.
15:02 23.01.2017
В отделениях ЗАГС республики был зарегистрирован 56 тысяч 381 малыш.
15:02 23.01.2017
Торбинский заплатит «Рубину» 225 тысяч евро компенсации
Решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне.
14:56 23.01.2017
Решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне.
14:56 23.01.2017
Ученые Казани ищут параллели между Успенским собором Свияжска и храмом Василия Блаженного в Москве
Анализ фресок построенного в честь взятия Казани храма должен определить синхронность и, возможно, выявит единый почерк мастера.
14:44 23.01.2017
Анализ фресок построенного в честь взятия Казани храма должен определить синхронность и, возможно, выявит единый почерк мастера.
14:44 23.01.2017