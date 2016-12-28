В гостях у Кукморского детского сада "Рябинушка" побывал сотрудник библиотеки

В Республике

В Казани девушка на «Мерседесе» сбила мужчину и врезалась в автомобиль

Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части и в этот момент его сбила иномарка.

17:15 23.01.2017 Водитель выставлял аварийный знак на проезжей части и в этот момент его сбила иномарка.

В 2017 году радиосвязь в машинах скорой помощи Татарстана планируется заменить планшетами

Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.

17:05 23.01.2017 Гаджеты получат все бригады скорой помощи Татарстана.

Патриарх Кирилл дал благословение на возрождение женского монастыря в Лаишево

О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

16:57 23.01.2017 О предстоящих работах по возрождению православной святыни сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Рахима Теляшова

Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.

16:40 23.01.2017 Большое внимание в своем творчестве журналист уделяет правдивому освещению истории и культуры татарского народа.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

В Татарстане переработано 55 процентов добытого «Татнефтью» «черного золота»

Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».

16:24 23.01.2017 Крупными событиями в 2017 году станут пуск глубокой переработки на ТАИФ-НК и старт производства автобензинов на «ТАНЕКО».

110-летие Мирсая Амира отмечают в Союзе писателей Татарстана

Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.

16:05 23.01.2017 Литературно-музыкальный вечер пройдет с участием писателей и признанных мастеров сцены.

36 процентов умерших в 2016 году мужчин в Татарстане не дожили до 60 лет

Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.

15:55 23.01.2017 Среди женщин показатель смертности до 60 лет равен 14 процентам.

В Татарстане в 2016 году обнаружено 99 свалок на сельхозземлях

В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.

15:47 23.01.2017 В прошлом году в РТ выявлено 20 нарушений в виде нанесения вреда почвам на площади 15 га.

В центре Казани рабочие разбирают разрушенную остановку

Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.

15:40 23.01.2017 Ночью в остановку врезался водитель неустановленного пока автомобиля.

На малой сцене Качаловского театра приступили к постановке «Дон Кихота» по тексту Сервантеса

В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.

15:34 23.01.2017 В качестве режиссера постановки выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.

В Татарстане в 2016 году выявлено 35 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.

15:32 23.01.2017 Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн рублей.

Нефтегазохимический комплекс РТ за год увеличил производство и довел выручку почти до триллиона

В основном это произошло благодаря «Татнефти» и новому комплексу «Аммоний».

15:30 23.01.2017 В основном это произошло благодаря «Татнефти» и новому комплексу «Аммоний».

В ГИБДД Казани обеспокоены ростом числа ДТП с детьми

За прошедшие выходные в дорожных авариях в Казани пострадали три ребенка.

15:27 23.01.2017 За прошедшие выходные в дорожных авариях в Казани пострадали три ребенка.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан провел литургию в Лаишево

Священнослужитель заверил местных жителей в том, что работы по строительству в Лаишево женского монастыря стартовали.

15:12 23.01.2017 Священнослужитель заверил местных жителей в том, что работы по строительству в Лаишево женского монастыря стартовали.

Рождаемость в Татарстане за год упала почти на 2 процента

В отделениях ЗАГС республики был зарегистрирован 56 тысяч 381 малыш.

15:02 23.01.2017 В отделениях ЗАГС республики был зарегистрирован 56 тысяч 381 малыш.

Торбинский заплатит «Рубину» 225 тысяч евро компенсации

Решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне.

14:56 23.01.2017 Решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ученые Казани ищут параллели между Успенским собором Свияжска и храмом Василия Блаженного в Москве

Анализ фресок построенного в честь взятия Казани храма должен определить синхронность и, возможно, выявит единый почерк мастера.

14:44 23.01.2017 Анализ фресок построенного в честь взятия Казани храма должен определить синхронность и, возможно, выявит единый почерк мастера.

ГИБДД Казани разыскивает двух скрывшихся с места ДТП водителей

Пострадавшая пенсионерка получила ушиб грудной клетки.

14:35 23.01.2017 Пострадавшая пенсионерка получила ушиб грудной клетки.

Наиль Магдеев намерен очистить Набережные Челны от невостребованных рекламных конструкций

Мэр Челнов на совещании с хозяйственными руководителями заметил, что в случае, если на конструкции нет покупателя, их нужно демонтировать.

14:19 23.01.2017 Мэр Челнов на совещании с хозяйственными руководителями заметил, что в случае, если на конструкции нет покупателя, их нужно демонтировать.

Видео: Полиция Татарстана разыскивает лидера «обнальщиков»

Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.

14:15 23.01.2017 Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.

В минувшем году жители Татарстана на 15 процентов реже вступали в брак

Официальный союз в отделениях ЗАГС скрепили 25 тысяч пар.

14:15 23.01.2017 Официальный союз в отделениях ЗАГС скрепили 25 тысяч пар.

Казанские дорожники вывезли более 3,5 тысячи тонн снега с городских улиц

За сутки на уборку вышли более 350 рабочих.

14:01 23.01.2017 За сутки на уборку вышли более 350 рабочих.

Президент РТ: Прокуратуре и Нацбанку необходимо усилить контроль за деятельностью банков

Рустам Минниханов призвал надзорный орган усилить контроль за работой коммерческих банков и защитой прав дольщиков.

13:55 23.01.2017 Рустам Минниханов призвал надзорный орган усилить контроль за работой коммерческих банков и защитой прав дольщиков.

О метели с ухудшением видимости предупреждают синоптики Татарстана

Ухудшения погоды стоит ожидать с 22.00 23 января до 18.00 24 января.

13:53 23.01.2017 Ухудшения погоды стоит ожидать с 22.00 23 января до 18.00 24 января.

В Казани Шаляпинский фестиваль откроется оперой «Пиковая дама»

Партию Германа исполнит ведущий тенор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин.

13:40 23.01.2017 Партию Германа исполнит ведущий тенор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин.

В Казань прибыла замруководителя Россельхознадзора

В Казанском Кремле со Светланой Алексеевой встретился Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

13:21 23.01.2017 В Казанском Кремле со Светланой Алексеевой встретился Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Президент РТ попросил прокуроров разобраться с теми, кто саботирует новую схему теплоснабжения

Президент Татарстана на коллегии надзорного ведомства поставил перед прокуратурой РТ ряд важных задач.

13:11 23.01.2017 Президент Татарстана на коллегии надзорного ведомства поставил перед прокуратурой РТ ряд важных задач.

Стало известно, что в смертельной аварии у Борового Матюшино пострадала 5-месячная девочка

Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.

12:50 23.01.2017 Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.

Главный эпидемиолог РТ: «Пик заболеваемости в этом году мы уже прошли»

Наталья Ивойлова сообщила о том, что показатели заболеваемости в этом году практически идентичны цифрам прошлого года.

12:45 23.01.2017 Наталья Ивойлова сообщила о том, что показатели заболеваемости в этом году практически идентичны цифрам прошлого года.