В гостях у Кукморского детского сада "Рябинушка" побывал сотрудник библиотеки

В Кукморский детский сад "Рябинушка" пришла замечательный сотрудник Центральной библиотеки Фирдания Закирова. Она провела занимательную "Зимнюю викторину" для двух подготовительных групп. Закрепили знания "Правила поведения на улице зимой". Ребят заинтересовала и необычная викторина "Что? Где? Когда?". Дети активно отвечали на вопросы и решали логические задачки. Фирдания Фирдинантовна рассказала о новых книгах в красивых переплетах. Всем было очень интересно, ведь общение с книгами духовно обогащает маленького человека, делает его добрее и прекраснее. В заключении Фирдания Фирдинантовна пригласила всех ребят в библиотеку.
Альфия Сафина, воспитатель