Для ребят Ятмас-Дусаевской начальной школы организовали экскурсию в пожарную часть (фото)

23.01.2017 17:00 | новости

В рамках обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и в целях пропаганды среди детей знаний о пожарной безопасности, предупреждения пожаров в образовательных учреждениях и в быту работниками государственного казенного учреждения РТ «Пожарная охрана Республики Татарстан» проводится ряд мероприятий.

Так, в отдельном посту по охране села Ятмас-Дусай Сабинского отряда противопожарной службы Республики Татарстан была проведена экскурсия для детей начальных классов Ятмас-Дусаевской начальной школы. Ребятам продемонстрировали имеющиеся на вооружении пожарные машины. Выполняющий роли экскурсовода начальник отдельного поста Н.Г.Галиев подробно рассказал о пожарных машинах, как они устроены, чем оборудованы. Дети с любопытством исследовали пожарный автомобиль, некоторые даже успели в нем посидеть. Ребята были очень удивлены. Оказалось, что пожарная машина таит в себе целый арсенал средств для тушения пожара и спасательных работ.

Пожарные отдельного поста рассказали детям об основных причинах возникновения пожаров и что нужно делать, если случился пожар, или как оказать первую помощь человеку, оказавшемуся в беде. Дети с большим интересом слушали пожарных и задавали интересующие их вопросы.

Ребята остались довольны и поблагодарили огнеборцев за такую интересную и подробную экскурсию.