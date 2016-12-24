В России хотят ввести налог на сбор грибов и ягод

В Республике

Наиль Магдеев: «Если рекламные конструкции не востребованы, значит, будем их убирать»

Мэр Челнов на совещании с хозяйственными руководителями заметил, что в случае, если на конструкции нет покупателя, их нужно демонтировать.

14:19 23.01.2017 Мэр Челнов на совещании с хозяйственными руководителями заметил, что в случае, если на конструкции нет покупателя, их нужно демонтировать.

Видео: Полиция Татарстана разыскивает лидера «обнальщиков»

Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.

14:15 23.01.2017 Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.

Казанские дорожники вывезли более 3,5 тысяч тонн снега с городских улиц

За сутки на уборку вышли более 350 рабочих.

14:01 23.01.2017 За сутки на уборку вышли более 350 рабочих.

Президент РТ: Прокуратуре и Нацбанку необходимо усилить контроль за деятельностью банков

Рустам Минниханов призвал надзорный орган усилить контроль за работой коммерческих банков и защитой прав дольщиков.

13:55 23.01.2017 Рустам Минниханов призвал надзорный орган усилить контроль за работой коммерческих банков и защитой прав дольщиков.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

О метели с ухудшением видимости предупреждают синоптики Татарстана

Ухудшения погоды стоит ожидать с 22.00 23 января до 18.00 24 января.

13:53 23.01.2017 Ухудшения погоды стоит ожидать с 22.00 23 января до 18.00 24 января.

В Казань прибыла замруководителя Россельхознадзора

В Казанском Кремле со Светланой Алексеевой встретился Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

13:21 23.01.2017 В Казанском Кремле со Светланой Алексеевой встретился Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Президент РТ попросил прокуроров разобраться с теми, кто саботирует новую схему теплоснабжения

Президент Татарстана на коллегии надзорного ведомства поставил перед прокуратурой РТ ряд важных задач.

13:11 23.01.2017 Президент Татарстана на коллегии надзорного ведомства поставил перед прокуратурой РТ ряд важных задач.

Стало известно, что в смертельной аварии у Борового Матюшино пострадала 5-месячная девочка

Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.

12:50 23.01.2017 Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга.

Главный эпидемиолог РТ: «Пик заболеваемости в этом году мы уже прошли»

Наталья Ивойлова сообщила о том, что показатели заболеваемости в этом году практически идентичны цифрам прошлого года.

12:45 23.01.2017 Наталья Ивойлова сообщила о том, что показатели заболеваемости в этом году практически идентичны цифрам прошлого года.

В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа

88 процентов заболевших ОРВИ и гриппом в РТ пренебрегли прививками.

12:39 23.01.2017 88 процентов заболевших ОРВИ и гриппом в РТ пренебрегли прививками.

Прокурор РТ: Самый криминальный район Казани – Приволжский

По информации прокуратуры, в декабре прошлого года на улице Назарбаева в Приволжском районе Казани случилась массовая драка.

12:26 23.01.2017 По информации прокуратуры, в декабре прошлого года на улице Назарбаева в Приволжском районе Казани случилась массовая драка.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по Татарстану превышен на 30 процентов

Только в столице республики количество заболевших вдвое превысило допустимую норму.

12:21 23.01.2017 Только в столице республики количество заболевших вдвое превысило допустимую норму.

Больницы Казани переведены на усиленный режим работы

Заболеваемость вирусными инфекциями в столице Татарстана остается высокой.

12:11 23.01.2017 Заболеваемость вирусными инфекциями в столице Татарстана остается высокой.

Житель Бугульмы впал в кому, отравившись угарным газом на пожаре

Мужчину в состоянии комы, ожогового шока и с ожогами рук госпитализировали.

11:52 23.01.2017 Мужчину в состоянии комы, ожогового шока и с ожогами рук госпитализировали.

В Татарстане в 2017 году появится 11 модульных лыжных баз

Общая стоимость строительства объектов составит 66 млн рублей.

11:51 23.01.2017 Общая стоимость строительства объектов составит 66 млн рублей.

Казанские школьники сдали необходимые для принятия в ряды «Юнармии» нормативы

В начале февраля новый курс юнармейцев принесет присягу и приступит к полноценной военно-патриотической подготовке.

11:34 23.01.2017 В начале февраля новый курс юнармейцев принесет присягу и приступит к полноценной военно-патриотической подготовке.

Прокуратура РТ заставит повысить безопасность объектов массового пребывания людей

Недавнее событие в аэропорту «Казань», когда лихач на машине проехался по терминалу, показало уязвимость этого объекта.

11:33 23.01.2017 Недавнее событие в аэропорту «Казань», когда лихач на машине проехался по терминалу, показало уязвимость этого объекта.

Татарстанские теннисисты завоевали три медали Кубка России

На счету сборной республики – одна серебряная и две бронзовых награды.

11:00 23.01.2017 На счету сборной республики – одна серебряная и две бронзовых награды.

Прокурор РТ: 40 процентов преступлений небольшой и средней тяжести остаются нераскрытыми

Илдус Нафиков призвал сотрудников надзорного ведомства к усилению контроля за раскрытием преступлений.

10:56 23.01.2017 Илдус Нафиков призвал сотрудников надзорного ведомства к усилению контроля за раскрытием преступлений.

Российские корабли проводят учения с Японией близ порта Майдзуру

Учениям могут помешать начавшийся сильный снегопад и большое волнение на море.

10:30 23.01.2017 Учениям могут помешать начавшийся сильный снегопад и большое волнение на море.

Прокурор РТ: В современных условиях прокурор – социальный терапевт

В 2016 году прокуратура РТ выявила более 65 тысяч нарушений законов.

10:19 23.01.2017 В 2016 году прокуратура РТ выявила более 65 тысяч нарушений законов.

В Бавлинском районе рядом с трассой найдены 200 бутылей «незамерзайки»

Бутыли с незамерзающей смесью были разбросаны на площади 12 квадратных метров.

10:15 23.01.2017 Бутыли с незамерзающей смесью были разбросаны на площади 12 квадратных метров.

«Нефтехимик» на сборах сыграл вничью с румынским «Пандурием»

Соперники не смогли забить друг другу голов.

10:10 23.01.2017 Соперники не смогли забить друг другу голов.

В Казани пройдет панихида по первому секретарю обкома комсомола РТ Ильгизу Рахманкулову

Церемония состоится сегодня с 11.00 до 12.30 в здании бывшего телеграфа по адресу: ул. Кремлевская, д. 9.

10:00 23.01.2017 Церемония состоится сегодня с 11.00 до 12.30 в здании бывшего телеграфа по адресу: ул. Кремлевская, д. 9.

Римма Мухаметзянова возглавила Управление информационной политики Набережных Челнов

В управление входят два отдела – по связям с общественностью и по работе со СМИ.

09:55 23.01.2017 В управление входят два отдела – по связям с общественностью и по работе со СМИ.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов отмечает день рождения

С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.

09:12 23.01.2017 С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.

В Тюлячинском районе лоб в лоб столкнулись два «Хендэ»

В результате аварии пострадал один человек.

08:16 23.01.2017 В результате аварии пострадал один человек.

Илья Славутский: «Я вам искренне завидую – я лишен радости смотреть спектакли со своим участием»

Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.

08:12 23.01.2017 Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.

В Актанышском районе водитель фуры разбился, уходя от лобового столкновения с легковушкой

Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.

23:57 22.01.2017 Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.