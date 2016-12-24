В России хотят ввести налог на сбор грибов и ягод

Россиян заставят платить за дары природы. Налог на сбор грибов и ягод могут ввести в России.
С этим предложением выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Об этом сообщает "Московский комсомолец". В издании уточняют, что идею поддержали и другие чиновники. Стали известны даже расценки. Так, ориентировочная стоимость разрешения для частных лиц на сбор: грибов – 6000 рублей, ягод – 4500 рублей. Напомним, ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах, пишет источник.