В России хотят ввести налог на сбор грибов и ягод

23.01.2017 15:00 | новости Печать

В России хотят ввести налог на сбор грибов и ягод
Россиян заставят платить за дары природы. Налог на сбор грибов и ягод могут ввести в России.
 
С этим предложением выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Об этом сообщает "Московский комсомолец". В издании уточняют, что идею поддержали и другие чиновники. Стали известны даже расценки. Так, ориентировочная стоимость разрешения для частных лиц на сбор: грибов – 6000 рублей, ягод – 4500 рублей. Напомним, ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах, пишет источник.


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