Внимание: стартует новый конкурс «Слово о моем защитнике»!

23.01.2017 14:00 | Конкурс "Слово о моем защитнике"

К празднику День защитника Отечества сайт газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») проводит конкурс «Слово о моем защитнике».

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо предоставить фотографию или же рисунок, отражающие ваших защитников (это может быть бабушка, дед, отец, брат, сын, сосед). Возрастные ограничения к участникам конкурса не предъявляются. Также нужно предоставить краткую информацию об участнике и того, кто запечатлен на фотографии, а именно ФИО, краткую историю. Приветствуется сопровождение фотографии собственными комментариями, стихами и тому подобное.

Присылайте фотографии на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или же отправляйте через ресурс ВКонтакте. В письме указывайте свои имя, фамилию и откуда вы. Фотографии принимаются до 19 февраля 2017 года 17.00 часов.

О голосовании будет объявлено позже, следите за новостями на сайте газеты «Хезмэт даны» (Трудовая слава»).