Объявляется подписка на электронную версию газет “Хезмэт даны” и “Трудовая слава”. Цена на 6 месяцев – 300 рублей.
Вниманию выходцев из Кукмора!
23.01.2017 10:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов отмечает день рождения
С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.
09:12 23.01.2017
С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.
09:12 23.01.2017
В Тюлячинском районе лоб в лоб столкнулись два «Хендэ»
В результате аварии пострадал один человек.
08:16 23.01.2017
В результате аварии пострадал один человек.
08:16 23.01.2017
Илья Славутский: «Я вам искренне завидую – я лишен радости смотреть спектакли со своим участием»
Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.
08:12 23.01.2017
Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.
08:12 23.01.2017
В Актанышском районе водитель фуры разбился, уходя от лобового столкновения с легковушкой
Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.
23:57 22.01.2017
Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.
23:57 22.01.2017
«Мисс Татарстан-2017» стала Зульфия Шарафеева из Сабинского района
Юной красавице предстоит защищать честь республики на конкурсе «Мисс Россия».
23:02 22.01.2017
Юной красавице предстоит защищать честь республики на конкурсе «Мисс Россия».
23:02 22.01.2017
В Казани отметят День Индии
В Доме дружбы народов Татарстана устроят концерт и покажут индийский фильм «ПиКей».
21:49 22.01.2017
В Доме дружбы народов Татарстана устроят концерт и покажут индийский фильм «ПиКей».
21:49 22.01.2017
В Бавлах устроили «День обнимашек»
Бавлинцы присоединились к международному Дню объятий, который отмечается 21 января.
21:14 22.01.2017
Бавлинцы присоединились к международному Дню объятий, который отмечается 21 января.
21:14 22.01.2017
В Болгаре пройдет Школа Корана
Мусульманский конкурс состоится в рамках форума мусульманской молодежи-2017.
19:25 22.01.2017
Мусульманский конкурс состоится в рамках форума мусульманской молодежи-2017.
19:25 22.01.2017
Фарид Мухаметшин: «Мне оказали доверие, избрав в президиум Генерального совета “Единой России“»
Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» дал оценку ротациям в партийном органе.
18:13 22.01.2017
Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» дал оценку ротациям в партийном органе.
18:13 22.01.2017
Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли «Нову»
Победа над соперниками из Новокуйбышевска стала для игроков из столицы Татарстана 16-й подряд в чемпионате России.
17:49 22.01.2017
Победа над соперниками из Новокуйбышевска стала для игроков из столицы Татарстана 16-й подряд в чемпионате России.
17:49 22.01.2017
Рустам Минниханов вновь вошел в состав Высшего совета «Единой России»
Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.
15:40 22.01.2017
Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.
15:40 22.01.2017
Рустам Минниханов посетил Спасский район Татарстана
Фотографии из Белой мечети появились на страницах Президента РТ в соцсетях.
15:31 22.01.2017
Фотографии из Белой мечети появились на страницах Президента РТ в соцсетях.
15:31 22.01.2017
Водитель легкового авто пострадал в ДТП у Аксубаево
В Татарстане на дороге столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Ока».
14:41 22.01.2017
В Татарстане на дороге столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Ока».
14:41 22.01.2017
Пассажир легкового авто пострадал в ДТП по дороге из Казани в Ульяновск
На дороге столкнулись «Нива» и микроавтобус «Газель».
13:42 22.01.2017
На дороге столкнулись «Нива» и микроавтобус «Газель».
13:42 22.01.2017
Фото: По дороге из Казани в Боровое Матюшино произошло смертельное ДТП
При столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и еще двое пострадали.
12:48 22.01.2017
При столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и еще двое пострадали.
12:48 22.01.2017
Меланья Трамп опубликовала первую запись в Twitter’е в качестве первой леди
Жена Дональда Трампа сопроводила запись снимком с инаугурации мужа.
10:51 22.01.2017
Жена Дональда Трампа сопроводила запись снимком с инаугурации мужа.
10:51 22.01.2017
Сквер у «Комсомольца»: представитель ЖБИ-3 покинул слушания, дольщики поддержали старожилов района
Общественное обсуждение по защите зеленой зоны микрорайона «Танкодром» собрало более сотни жителей и длилось 3,5 часа.
09:03 22.01.2017
Общественное обсуждение по защите зеленой зоны микрорайона «Танкодром» собрало более сотни жителей и длилось 3,5 часа.
09:03 22.01.2017
Появились подробности аварии в Зеленодольском районе, в которой водителя зажало в салоне
Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».
23:18 21.01.2017
Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».
23:18 21.01.2017
Джек Николсон завершил актерскую карьеру
Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.
19:22 21.01.2017
Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.
19:22 21.01.2017
Польские бабушки и дедушки принимают поздравления
В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.
18:50 21.01.2017
В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.
18:50 21.01.2017
Волейболистки казанского «Динамо» уступили «Уралочке-НТМК»
Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.
17:08 21.01.2017
Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.
17:08 21.01.2017
Проект «Своя колея» Никиты Высоцкого реализуют в Нижнекамске
Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.
16:10 21.01.2017
Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.
16:10 21.01.2017
Делегация РТ принимает участие в XVI съезде партии «Единая Россия» в Москве
В первый день подвели первые итоги реализации предвыборной программы «Единой России» и определили приоритеты работы в наступившем году.
15:56 21.01.2017
В первый день подвели первые итоги реализации предвыборной программы «Единой России» и определили приоритеты работы в наступившем году.
15:56 21.01.2017
Митрополит Феофан совершит уставные богослужения в Казани и Лаишево
22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.
15:42 21.01.2017
22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.
15:42 21.01.2017
Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
15:30 21.01.2017
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
15:30 21.01.2017
Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году
В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.
15:07 21.01.2017
В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.
15:07 21.01.2017
Форвард «Ак Барса» Ткачев выиграл конкурс буллитов в Матче звезд КХЛ – видео
Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.
14:58 21.01.2017
Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.
14:58 21.01.2017
В Казани откроется выставка Сергея Ермолаева о Каппадокии
Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.
14:50 21.01.2017
Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.
14:50 21.01.2017
Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с автокатастрофой в Италии
«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.
14:37 21.01.2017
«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.
14:37 21.01.2017
В Казани столкнулись трамвай и грузовик
В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.
14:35 21.01.2017
В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.
14:35 21.01.2017