Вниманию выходцев из Кукмора!

В Республике

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов отмечает день рождения

С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.

09:12 23.01.2017 С декабря 2015-го Каримов является вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.

В Тюлячинском районе лоб в лоб столкнулись два «Хендэ»

В результате аварии пострадал один человек.

08:16 23.01.2017 В результате аварии пострадал один человек.

Илья Славутский: «Я вам искренне завидую – я лишен радости смотреть спектакли со своим участием»

Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.

08:12 23.01.2017 Во время импровизированного моноспектакля на малой сцене Качаловского артист препарировал театр, с увлечением наблюдая реакцию зрителей.

В Актанышском районе водитель фуры разбился, уходя от лобового столкновения с легковушкой

Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.

23:57 22.01.2017 Пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, фура влетела в стоящий грузовик.

«Мисс Татарстан-2017» стала Зульфия Шарафеева из Сабинского района

Юной красавице предстоит защищать честь республики на конкурсе «Мисс Россия».

23:02 22.01.2017 Юной красавице предстоит защищать честь республики на конкурсе «Мисс Россия».

В Казани отметят День Индии

В Доме дружбы народов Татарстана устроят концерт и покажут индийский фильм «ПиКей».

21:49 22.01.2017 В Доме дружбы народов Татарстана устроят концерт и покажут индийский фильм «ПиКей».

В Бавлах устроили «День обнимашек»

Бавлинцы присоединились к международному Дню объятий, который отмечается 21 января.

21:14 22.01.2017 Бавлинцы присоединились к международному Дню объятий, который отмечается 21 января.

В Болгаре пройдет Школа Корана

Мусульманский конкурс состоится в рамках форума мусульманской молодежи-2017.

19:25 22.01.2017 Мусульманский конкурс состоится в рамках форума мусульманской молодежи-2017.

Фарид Мухаметшин: «Мне оказали доверие, избрав в президиум Генерального совета “Единой России“»

Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» дал оценку ротациям в партийном органе.

18:13 22.01.2017 Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» дал оценку ротациям в партийном органе.

Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли «Нову»

Победа над соперниками из Новокуйбышевска стала для игроков из столицы Татарстана 16-й подряд в чемпионате России.

17:49 22.01.2017 Победа над соперниками из Новокуйбышевска стала для игроков из столицы Татарстана 16-й подряд в чемпионате России.

Рустам Минниханов вновь вошел в состав Высшего совета «Единой России»

Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.

15:40 22.01.2017 Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.

Рустам Минниханов посетил Спасский район Татарстана

Фотографии из Белой мечети появились на страницах Президента РТ в соцсетях.

15:31 22.01.2017 Фотографии из Белой мечети появились на страницах Президента РТ в соцсетях.

Водитель легкового авто пострадал в ДТП у Аксубаево

В Татарстане на дороге столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Ока».

14:41 22.01.2017 В Татарстане на дороге столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Ока».

Пассажир легкового авто пострадал в ДТП по дороге из Казани в Ульяновск

На дороге столкнулись «Нива» и микроавтобус «Газель».

13:42 22.01.2017 На дороге столкнулись «Нива» и микроавтобус «Газель».

Фото: По дороге из Казани в Боровое Матюшино произошло смертельное ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и еще двое пострадали.

12:48 22.01.2017 При столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и еще двое пострадали.

Меланья Трамп опубликовала первую запись в Twitter’е в качестве первой леди

Жена Дональда Трампа сопроводила запись снимком с инаугурации мужа.

10:51 22.01.2017 Жена Дональда Трампа сопроводила запись снимком с инаугурации мужа.

Сквер у «Комсомольца»: представитель ЖБИ-3 покинул слушания, дольщики поддержали старожилов района

Общественное обсуждение по защите зеленой зоны микрорайона «Танкодром» собрало более сотни жителей и длилось 3,5 часа.

09:03 22.01.2017 Общественное обсуждение по защите зеленой зоны микрорайона «Танкодром» собрало более сотни жителей и длилось 3,5 часа.

Появились подробности аварии в Зеленодольском районе, в которой водителя зажало в салоне

Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».

23:18 21.01.2017 Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».

Джек Николсон завершил актерскую карьеру

Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.

19:22 21.01.2017 Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.

Польские бабушки и дедушки принимают поздравления

В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.

18:50 21.01.2017 В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.

Волейболистки казанского «Динамо» уступили «Уралочке-НТМК»

Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.

17:08 21.01.2017 Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.

Проект «Своя колея» Никиты Высоцкого реализуют в Нижнекамске

Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.

16:10 21.01.2017 Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.

Делегация РТ принимает участие в XVI съезде партии «Единая Россия» в Москве

В первый день подвели первые итоги реализации предвыборной программы «Единой России» и определили приоритеты работы в наступившем году.

15:56 21.01.2017 В первый день подвели первые итоги реализации предвыборной программы «Единой России» и определили приоритеты работы в наступившем году.

Митрополит Феофан совершит уставные богослужения в Казани и Лаишево

22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.

15:42 21.01.2017 22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.

Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан

В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.

15:30 21.01.2017 В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.

Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году

В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.

15:07 21.01.2017 В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.

Форвард «Ак Барса» Ткачев выиграл конкурс буллитов в Матче звезд КХЛ – видео

Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.

14:58 21.01.2017 Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.

В Казани откроется выставка Сергея Ермолаева о Каппадокии

Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.

14:50 21.01.2017 Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.

Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с автокатастрофой в Италии

«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.

14:37 21.01.2017 «Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.