Кукморяне ведут благоустройство плотины в деревне Березняк (фото)

23.01.2017 09:00 | новости

В 1973 году одним из масштабных событий в сельскохозяйственной отрасли, наверное, стало строительство плотины в деревне Березняк. Много лет руководивший коллективным хозяйством «Алга», сегодня председатель районного общества ветеранов Мияссар Мансуров обратился к работавшему в то время министром мелиорации республики Минтимеру Шаймиеву и рассказал о том, что деревне необходима плотина. Министр же не отказал ему в просьбе и согласился помочь. Таким образом, в Березняке была сооружена плотина, установлены оросительные системы. По поводу таких нововведений в колхозе проводились районные и республиканские семинары. В одном из семинаров принял участие и Минтимер Шаймиев, высоко оценив проделанную работу.

…Времена, руководители меняются, плотине уделялось меньше внимания, и в результате она оказалось в ветхом состоянии. Однако засуха, которая случалась в последние годы, напомнила о необходимости водохранилищ. И руководство района крепко взялось за эту работу: каждый год в районе сдаются в эксплуатацию, ремонтируются плотины.

В случае несчастий во многих деревнях пожарные машины не знают, откуда брать воду. На сегодняшний день отсутствие в деревнях воды, пожарных гидрантов является одной из самых волнующих проблем. Решением этой проблемы являются, конечно же, водохранилища. Хотелось бы, чтобы главы поселений имели это в виду. Ведь плотина – это еще и место для купания, отдыха, успокоения души. На полях возле водохранилищ можно выращивать и ягоды.

Вода – одна из главных богатств на Земле. Она входит в состав любого живого организма. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для жизни человека. Поэтому воду надо беречь! В Кукморе была организация ПМК-25 Мелиорация. Ее руководитель Тимерхан Ахметзянов приложил немало усилий, чтобы обеспечить наш район водой. Его работу до сих пор вспоминают лишь с положительной стороны. Группа «Муравей» Березнякской школы работу по содержанию плотины в чистоте, очистки территории от мусора, благоустройства родников выполняла на совесть.

Благоустройство Березнякской плотины - очень радостное и нужное событие для поселения. Там в последнее время во всю идет работа. По мере возможности участие в очистке плотины принимают и сельские парни. Группа молодых людей под руководством Расула Гиниятова очистила поверхность воды от веток и мусора. И в новогодние праздники каждый старательно работал. Мияссар Мансуров всегда был среди ребят, хвалил их. «Пока будут такие ребята, село будет жить!», - сказал он. А ведь повидавший многое на своем жизненном пути, заслуживший авторитет и уважение руководства республики в результате старательного труда Мияссар ага знает, что говорит.

Расил НАБИЕВ, учитель географии Березнякской школы