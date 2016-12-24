Поздравляем Исламову Любовь Усмановну с юбилеем!

23 января у нашей дорогой супруги, мамы, бабушки Исламовой Любови Усмановны, проживающей в деревне Верхний Кузмесь, юбилей - 50 лет.
От всей души поздравляем тебя, родная, с этой замечательной датой. Желаем тебе долголетия, оптимизма, семейного благополучия.
Тебе пятьдесят, дорогая мамуля,
Улыбка и взгляд, такой как всегда!
Ты лучшая в мире, и в этом вся правда!
Вокруг тебя снова вся наша семья!
И если вдруг помощь нужна будет, мама,
Ты только скажи, мы сумеем помочь!
Здоровья и счастья тебе пожелаем,
Невзгоды, препятствия все превозмочь!
С любовью муж, дети, внуки.