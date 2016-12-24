Поздравляем Исламову Любовь Усмановну с юбилеем!

23.01.2017 07:00 | Поздравляем!

23 января у нашей дорогой супруги, мамы, бабушки Исламовой Любови Усмановны, проживающей в деревне Верхний Кузмесь, юбилей - 50 лет.

От всей души поздравляем тебя, родная, с этой замечательной датой. Желаем тебе долголетия, оптимизма, семейного благополучия.

Тебе пятьдесят, дорогая мамуля,

Улыбка и взгляд, такой как всегда!

Ты лучшая в мире, и в этом вся правда!

Вокруг тебя снова вся наша семья!

И если вдруг помощь нужна будет, мама,

Ты только скажи, мы сумеем помочь!

Здоровья и счастья тебе пожелаем,

Невзгоды, препятствия все превозмочь!



С любовью муж, дети, внуки.