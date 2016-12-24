Гороскоп для кукморян с 23 по 29 января

22.01.2017 21:00 | Общество Печать

Гороскоп для кукморян с 23 по 29 января

Овен

От вас потребуются решительные действия. В профессиональных делах вы можете руководствоваться интуицией. Не исключено, что благоприятное стечение обстоятельств позволит добиться значительных успехов.

Телец

Нужна достойная мотивация, чтобы дела продвигались по плану. Может накатить лень или желание перекинуть нагрузку на кого-то другого. Главное – заниматься своим делом.

Близнецы

Избегайте искушения вернуться в прошлое или погрузиться в грёзы об идеале, который вы сами себе придумали. Это лишь попытка убежать от разочарований, а тем временем именно сейчас возможны перемены.

Рак

Постарайтесь всё успеть и со всеми пообщаться, потому что вокруг произойдёт много интересного. Чем активнее вы окажитесь, тем больше сумеете сделать и тем большему научиться.

Лев

Умение вовремя сделать паузу сослужит хорошую службу тем, кто запланировал на грядущую неделю встречи и переговоры. Вас будут провоцировать, испытывать ваше терпение. Учитесь молчать и сдерживать свои порывы.

Дева

Будьте внимательны к происходящему. Основная задача – сохранение стабильности. Вам легче удержать ситуацию в равновесии или дать ей развитие в нужном ключе. События, настроение, поступки людей – всё будет иметь значение.

Весы

Не тратьте сил на убеждение оппонентов. Всё, что задумали, делайте самостоятельно. С четверга зелёный свет открывается тому, кто реализует принцип «красиво жить не запретишь». Выходные обещают хорошее настроение.

Скорпион

Постарайтесь не только укрепить завоёванные позиции, но и расширить круг своего влияния. И это у вас отлично получится, особенно если будете действовать осторожно и обдуманно.

Стрелец

Вы будете довольно легко впадать в гнев, а это опасное состояние. Не теряйте контроль над своими эмоциями. Постарайтесь уйти от конфликтов, не спорьте – сейчас сложно согласовать интересы и желания.

Козерог

Период удачен для устройства личной жизни. Просто доверяйте людям и чувствам. На работе вы с лёгкостью докажете окружающим свою незаменимость. Успеху способствует наступательная тактика, но не переусердствуйте!

Водолей

Вы благополучно избавитесь от всего старого, что мешает жить. Произойдёт выход на новый виток, смена приоритетов и целей. При этом нужно сохранять связи с близкими, поддерживать тех, кто от вас зависит.

Рыбы

Щедро проявляйте эмоции. Это благоприятное время для развития отношений, смены устаревших форм. Можно легко поступиться стереотипам и попробовать действовать так, как вам хочется.

"Лениногорские вести"


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