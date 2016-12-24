Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год

22.01.2017 20:00 | новости

Ясновидящая предсказала, какую роль будет играть Россия в 2017 году.



С наступлением 2017 года СМИ вспомнили о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги. Еще за два десятилетия до наступления Года Петуха провидица предсказала, что Россия – единственное государство, которое может остановить страшные геополитические перемены и предотвратить Третью мировую войну.

Россия подарит всему миру надежду на обретение стабильности и принесет духовное возрождение США, в то время как «остальные страны начнут рвать друг друга на куски, как животные», - сообщает РЕН ТВ. Согласно предсказанию Ванги международное сообщество признает превосходство России и добровольно начнет соблюдать субординацию по отношению к ней. Кроме того, ясновидящая предрекла объединение всех славян под крылом России.

Напомним, что предсказания Ванги на 2016 год касались усиления экстремизма. В частности, она предрекала миру великую исламскую войну . На фоне активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), эти предсказания выглядят особенно правдоподобными.

Отметим, что Ванга также предрекла и то, что исламская война выйдет за пределы Ближнего Востока, что положит начало вторжению исламистов, которое приведет к краху Европы в 2044 году.