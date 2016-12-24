Мужчину не приняли на работу из-за количества друзей в Сети

22.01.2017 19:00 | новости

В последнее время в Интернете стала популярна история о москвиче. Его не приняли на работу, так как сотрудница HR-отдела определила, что из-за малого количества друзей он не сможет освоиться в коллективе, сообщает svopi.ru.

Друг захотел устроить своего приятеля на работу. Человек прошёл все необходимые собеседование, после чего автор истории поинтересовался у HR-отделе, каковы итоги. Девушка, которая проводила необходимый опрос у потенциального сотрудника ответила, что компания не может принять его на работу, так как у него всего шесть друзей в социальной сети «Вконтакте». Женщина с «высшим психологическим образованием» определила, что такой человек не сможет освоится в командной работе.

Пользователи Всемирной сети осудили HR-сотрудника и усомнились у её навыках психолога. А девушка пожаловалась начальству за то, что её оклеветали в интернете и начали лить «грязь» в её сторону.