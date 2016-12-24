В Кукморском районе построено 40 силосно-сенажных траншей

22.01.2017 18:00 | новости

В Татарстане в этом году планируется провести капремонт 340 коровников. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ Минсельхозпрода РТ Ильдар Гафуров.

Стоит отметить, что в республиканском бюджете на эти цели предусмотрены 470,6 млн. рублей. По словам спикера, в текущем году также запланировано строительство 127 силосно-сенажных траншей на общую сумму 204,4 млн. рублей. В том числе 61,3 млн. рублей будет выделено из бюджета РТ.

Ильдар Гафуров напомнил, что программа капитального ремонта животноводческих помещений и строительства силосно-сенажных траншей реализуется в республике с 2014 года. За три года был проведен капремонт 830 коровников на общую сумму более 4,5 млрд. рублей (1,2 млрд. рублей поступило из бюджета РТ).

«Обычно коровники у нас рассчитаны на 100 и 200 голов. За счет бюджета республики компенсируется 30 процентов от стоимости ремонта, но затраты должны быть не более 1,5–2 миллиона рублей», – пояснил Ильдар Гафуров.

Среди районов, отличившихся числом отремонтированных коровников, он назвал Балтасинский (59), Сабинский (52), Мензелинский (42), Арский (40), Атнинский (39), Азнакаевский и Актанышский (по 30).

«Думаю, что программа будет продолжена на следующий год, потому что мы еще не все объекты охватили ремонтом. Отремонтировали примерно половину. Если республика будет выделять средства в таком же объеме, то за два года можем завершить ремонт коровников», – подчеркнул Ильдар Гафуров.

Кроме того, по его словам, за три года было возведено 411 силосно-сенажных траншей на общую сумму 748 млн. рублей (софинансирование из татарстанского бюджета составило 184 млн. рублей). В Кукморском районе построено 40 таких объектов, в Сабинском – 27, в Балтасинском – 25, в Атнинском – 21, в Актанышском и Высокогорском – по 20.

«Схема по финансированию такая же: 30 процентов за счет республики, остальные средства – сельхозпредприятий, – заключил спикер. – Потребность в таких объектах есть во всех районах».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан