Кукморским сотрудникам полиции вручены благодарственные письма (фото)

22.01.2017 16:00 | новости

На днях в торжественной обстановке заместителю начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковнику полиции Рамазану Мамлееву и старшему инспектору по делам несовершеннолетних майору полиции Гульназ Гильфутдиновой были вручены благодарственные письма районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В письме председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Равия Каримуллина выразила благодарность сотрудникам полиции за их вклад в дело защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оказания помощи детям и их семьям, находящихся в социально-опасном положении, а также за эффективную работу при решении многогранных проблем в сфере профилактики правонарушений. Также Равия Абдулловна пожелала сотрудникам полиции крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов.