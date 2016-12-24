Лишение прав - теперь и за снег на номерах

Инцидент произошел еще в ноябре 2016 года. Сотрудники ДПС остановили в Москве 20-летнего водителя на автомобиле с нечитаемыми номерами. Автомобилист попытался объяснить гаишникам, что снег на номерных знаках – это следствие плохой погоды, а не умышленное сокрытие знаков. Однако стражи правопорядка посчитали иначе и составили в отношении водителя протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП (управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть). За это правонарушение водителю грозил штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В январе суд отлучил молодого человека от руля сроком на два месяца.

Адвокат водителя рассказал изданию, что попытался объяснить судье - в день, когда сотрудники ГИБДД остановили его подзащитного, был снегопад. "Однако суд сказал, что погодные условия не имеют отношения к делу о залепленных снегом номерах", - заявил правозащитник.