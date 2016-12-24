В Бакчасарае жизнь бьет ключом (фото)

22.01.2017 13:00 | Жизнь района

Если скажем, что побывали в Бакчасарае, то многие представят себе курортный город, расположенный в 120 километрах от Черного моря, который потрясает своей живописной красотой, ханскими дворцами, устремленными в небо минаретами мечетей. Пока нам не посчастливилось побывать в Крыму и ознакомиться с местными памятниками культуры, но знакомство с деревней Бакчасарай нашего района и ее сельчанами оставило у нас только приятные впечатления.

Ровесник деревни

Как известно по историческим источникам, Бакчасарай основан в 1929 году. Вот что рассказывает об этом одна из старейших жительниц деревни 87-летняя Фасахат Хамидуллина:

- В деревне одними из первых основались восемь семей из Большого Сардека. Потому что здесь были их земельные наделы. Мужчины спилили деревья, расчистили округу, построили дома, наладили быт и начали жить. И происхождение названия деревни связано с лесами, - вспоминает Фасахат апа. – Сюда мои родители переселились из Сардека в 1930 году. Мне тогда был один год. Помню, только выйдешь из дома, были слышны пение птиц, удары топора. И сейчас мы очень любим этот лес, до которого рукой подать. Корзины и ведра очень быстро наполняются ягодами и грибами. В летнее время природа здесь особенно красива. Никакие заморские страны с ней не сравнятся.

Сельские жители издавна здесь занимались земледелием. Также в большом количестве разводили коров, лошадей, овец. В 1935 году, после основания колхоза «Трактор» в деревне были построены фермы, конюшни для лошадей, амбары для хранения зерна, зерноток.

- Весь скот, который был в личных хозяйствах, забрали на ферму. Во время весенне-полевых работ запрягали даже по четыре лошади. Как только мы подросли и стали пригодны для работы, вместе со взрослыми выходили в поле. Весь тяжелый труд выполняли вручную: жали серпом, снопы таскали на себе в овины для сушки, - вспоминает Фасахат апа. – Работала также на ферме, ухаживала за овцами, доила коров. До сих пор не забыть, какой это нелегкий труд каждый день пасти 50 овец. С утра трудились на ферме, потом спешили на зерноток. Высушенные, очищенные зерна доставляли аж до Малмыжа. Несмотря на то, что жизнь была нелегкой, никто на судьбу не жаловался. Это было время рассвета деревни.

Связавшая свою судьбу с парнем из Нового Сардека Фасахат Хамидуллина вырастила пятерых детей. К сожалению, супруга и одного ребенка уже нет среди живых. На сегодняшний день она живет в семье младшего сына Газинура, окружена заботой и вниманием близких. А ведь для старшего поколения важно, чтобы осень жизни была погожей.

Есть будущее

…. Бакчасарай встретил нас добротными домами и хозяйственными постройками. Несмотря на то, что вечерами свет зажигается лишь в 25 домах, сельчане сетуют на то, что нет клуба, школы, детского сада. Жизнь в деревне бьет ключом, сельчане живут честным трудом. А это значит, что у села есть будущее.

- В деревне 9 детей дошкольного возраста, 6 школьников, 8 студентов. 32 трудоспособных человека, 26 пенсионеров. Дети учатся в начальной школе в Новом Сардеке и средней в Сардекбаше, - говорит глава Сардекбашского сельского поселения Ильгиз Набиев. – В Бакчасарае нет медпункта, поэтому медицинскую помощь оказывает фельдшер Нового Сардека Фалиянур Хайрутдинова. На вызовы она приходит незамедлительно. И почтальонка Рамзия Хабибрахманова свою работу выполняет на совесть. Своевременно разносит жителям Бакчасарая газеты, журналы, пенсии, пособия, собирает платежи за услуги. Не ошибемся, если скажем, что в Бакчасарае народ религиозный. Работает мечеть, по пятницам сельчане собираются на намаз. В вечернее время в неделю два раза жители изучают основы религии. Женщин обучает Чулпан Хадиева, мужчин – Раиль Шакиров. В минувшем году на средства самообложения было защебнено 234 метра дороги. И нынче планируем продолжить ремонт дороги.

Есть в Бакчасарае и свои трудности: из-за того, что магазин райпо временно приостановил свою работу, на сегодняшний день в деревне нет магазина. Хорошо, что из Кукмора регулярно привозят хлеб и хлебобулочные изделия. Хоть в домах сельчан есть газ, но вода все еще не проведена. И все же нашли выход: каждое хозяйство выкопало у себя колодец, провели воду оттуда.

Жизнь в достатке – признак трудолюбия

Сельчане и по сей день содержат скот. Сдают молоко, выращивают на продажу бычков. Основавший крестьянско-фермерское хозяйство Айнур Гараев обеспечил трех человек работой. В его хозяйстве насчитывается более 150 голов быков. А в хозяйстве Ильсура Гараева поголовье крупного рогатого скота достигло 16 голов. Сложно представить, сколько сил и труда требуется содержать такое количество коров, телок, быков и телят.

Вот и хозяйство Рашиды Гараевой ничем не уступает мини-ферме. Кроме пяти коров содержатся бычки, телята, несколько десятков овец, кур, уток и гусей.

- Работы никогда не боялась, трудности не пугали. Издавна содержали много скотины, - говорит Рашида апа. – Мне приятно возиться в хлеву со своими животными. Я не представляю себе жизни без них. Как говорится, это у нас в крови. Слава Богу, хозяйственные постройки хорошие, крепкие. Летом заготавливаем в больших количествах сено. В прошлом году закупили около 2 тысяч тюков сена, с осени купили зерна на 150 тысяч рублей. Когда сеновал, лари полные, то содержать скот - одно удовольствие. Молоко сдаем сборщику молока, а бычков содержим 1-1,5 года и продаем.

Рашида апа трудится на разных работах в Трышской ферме.

- С утра нас забирают на машине хозяйства, вечером привозят обратно, - говорит она. – Работа на зимнее время пока закончилась, поэтому сижу дома. 78-летняя мама - радость нашего дома. К сожалению, в силу возраста она помогать не может, но то, что она дома рядом с нами - для нас большое счастье.

Главная опора хозяйки - это ее сын Рустам. Занимается грузоперевозками на дальние расстояния.

- У нас есть Газель, трактор. Для возделывания паевых земель, привоза сена, и вообще, в любых работах необходима сельскохозяйственная техника, - говорит Рустам. – В дороге могу быть по три дня. В мое отсутствие вся работа по хозяйству ложится на плечи матери. Поэтому с приездом, засучив рукава, принимаюсь за работу. Главное не лениться, тогда можно все успеть, всего добиться. Мне нравится сельская жизнь, я – человек земли, поэтому не хочу менять Бакчасарай на городскую суету.

По данным полученным исполнительного комитета Сардекбашского сельского поселения, в селе есть 10 грузовых и 19 легковых машин.

Бакчасарай есть в Крыму, в Мензелинском и Тукаевском районах.

В Бакчасарае в 1938 году проживали 112 человек, в 1958 году – 94, в 1979 году – 109, в 1989 – 86. На сегодняшний день в деревне проживают 76 человек.