Давайте посмеёмся! (анекдоты)

22.01.2017 12:00 | Смейтесь на здоровье

Студент из Эфиопии жалуется на лекции:

- Я думал, сегодня ночью умру, температура - 30 на улице.

Голос с задних рядов:

- А он в курсе, что сегодня ночью полгорода купаться будет?

Ну что, начали новую жизнь? Нет? Ничего, на следующий Новый Год опять попробуете.

— Что собираешься в субботу делать?

— Выспаться.

— А что потом?

— Эх! А потом уже понедельник.

Почему картинки, которые мы ставим на рабочий стол, называются «обои»? Это ведь все-таки стол! Значит не обои, а скатерть!

Над постом ГАИ со скоростью 2 000 километров в час пронеслось НЛО. Вы думаете, гаишники были в шоке? Нет, реально в шоке были инопланетяне, когда на следующий день к ним на Альфа Центавра пришла квитанция со штрафом!

Вам грустно и одиноко? Нечем себя занять? Приходите ко мне. Сделайте мне... ремонт.

Я поменял свой пароль на "неправильный". Теперь, когда я ошибаюсь при вводе пароля или забываю его, компьютер мне подсказывает: "Ваш пароль неправильный".