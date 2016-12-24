Давайте посмеёмся! (анекдоты)

Студент из Эфиопии жалуется на лекции:
- Я думал, сегодня ночью умру, температура - 30 на улице.
Голос с задних рядов:
- А он в курсе, что сегодня ночью полгорода купаться будет?
Ну что, начали новую жизнь? Нет? Ничего, на следующий Новый Год опять попробуете.
— Что собираешься в субботу делать?
— Выспаться.
— А что потом?
— Эх! А потом уже понедельник.
Почему картинки, которые мы ставим на рабочий стол, называются «обои»? Это ведь все-таки стол! Значит не обои, а скатерть!
Над постом ГАИ со скоростью 2 000 километров в час пронеслось НЛО. Вы думаете, гаишники были в шоке? Нет, реально в шоке были инопланетяне, когда на следующий день к ним на Альфа Центавра пришла квитанция со штрафом!
Вам грустно и одиноко? Нечем себя занять? Приходите ко мне. Сделайте мне... ремонт.
Я поменял свой пароль на "неправильный". Теперь, когда я ошибаюсь при вводе пароля или забываю его, компьютер мне подсказывает: "Ваш пароль неправильный".