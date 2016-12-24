Что делать при травмах или ожогах глаз?

22.01.2017 11:00 | Специалисты советуют

Ожог глаз является на сегодняшний день часто встречающимся неотложным состоянием. Ожоги бывают щелочью и кислотой. Для ожогов щелочью характерны боль, слезотечение и блефароспазм. При ожоге щелочью изменения могут возникнуть через несколько дней в виде интенсивного помутнения роговицы. Поэтому это может привести к неправильной оценке степени ожога.

Кислотные ожоги в отличие от щелочных не проникают в подлежащие ткани. Поэтому они являются прогностически благоприятными. Лечебные мероприятия, которые необходимо безотлагательно провести: немедленно промыть водой пораженный глаз, твердые порошкообразные или гранулированные химические вещества должны быть удалены из конъюктивной полости. После этого нужно обратиться в отделение скорой неотложной помощи, где окажут квалификационную помощь. Нетрудоспособность определяется степенью ожога.

При резаных ранах глаза или век необходимо накрыть поврежденный глаз стерильной салфеткой и не туго зафиксировать при помощи повязки, а другой глаз прикрыть для остановки движения глазного яблока. Далее незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медучреждение.

При ударе в область глаза на поврежденный глаз наложить холодный компресс. При попадании инородного тела ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно удалить его из глаза, а прикрыв глаз стерильной салфеткой, обратитесь за помощью в медучреждение. Если частичка инородного тела находится на склере или под нижним веком, можно самостоятельно извлечь ее уголком чистого носового платка. При неэффективности срочно обращайтесь за специализированной помощью в медучреждение.