Кукморская средняя школа №3 «зажгла» на фестивале «Веселый вечер в кругу друзей» (фоторепортаж)

22.01.2017 10:00 | новости

В рамках фестиваля народного творчества «Веселый вечер в кругу друзей» коллектив Кукморской средней школы №3 подготовил 1,5-часовую программу «Ответственное поручение». Это выступление стало логическим продолжением предыдущей программы «Однажды на Мосфильме». По сюжету сценария решается вопрос о месте проведения I Международного конгресса народов мира. По решению участников конгресса местом проведения выбирают концертный зал Кукморской средней школы №-3, куда съезжаются различные национальности со всех уголков земного шара.

Коллектив школы во главе с завучами приготовил программу конгресса, в которой отражаются достижения в области культуры, литературы, кинематографии, образования, строительства, а также демографическая политика в Российской Федерации. Программа конгресса представляет собой отчет о проделанной работе, тесно переплетающийся с лучшими концертными номерами в различных жанровых категориях на различных языках. Программа пронизана добрыми шутками и юмором.

Помимо Года кино в сценарии отражается празднование такой знаменательной даты, как 55-летие со дня первого полета человека в космос, а также отражены проблемы нравственного воспитания, патриотизма и этнической толерантности.

Завершился концерт зрелищным флешмобом, в котором участвовал весь коллектив школы. На сцене был создан огромный рисунок из людей, которые выстроились в живой флаг Республики Татарстан. А финальная песня «И снится нам не рокот космодрома», исполненная вместе со зрителями в зале, дала надежду на то, что у этого сиквела будет продолжение.

Наиля ШАФИГУЛЛИНА, педагог-библиотекарь