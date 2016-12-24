В Селочуринском поселении 19 семей занимаются индивидуальным предпринимательством

22.01.2017 09:00 | новости

Селочуринское поселение в отличие от Лельвижского объединяет пять деревень. А это значит, что здесь больше проблем, связанных с дорогами, уличным освещением, водой. На прошлогоднем сходе население обратилось к главе района с просьбой о строительстве клуба в Малой Чуре. В июле открыл свои двери новый дом культуры, в здании которого также расположены библиотека, ФАП. В этой же деревне коллективно благоустроили и мост.

И на средства самообложения было выполнено немало работ: в Село Чуре профнастилом была ограждена территория водобашни, в Малой Чуре, Поршуре построены детские площадки, отремонтированы сельские дороги, установлены лампы уличного освещения.

Жители этой местности – народ мастеровой: 19 семей занимаются индивидуальным предпринимательством. Также это край пчеловодов – не зря одна деревня поселения носит название Пчеловод. В личных хозяйствах имеется 304 коровы, 366 ульев. Насчитывается двадцать семей, которые содержат от 3 до 8 коров. Только в прошлом году жители поселения заработали более 15 миллионов рублей от реализации молока. Но как бы население не жило в достатке, здесь всегда ощущают поддержку хозяйства имени Вахитова.

- С размахом отмечаются праздники Родительский день, Петров день. Также различные мероприятия по случаю Дня пожилых, инвалидов, Дня знаний проводятся при материальной поддержке хозяйства. В поселении есть условия и для занятий спортом, просто нужно уметь ими пользоваться, - отметил глава поселения Николай Михайлов в своем выступлении.

Не зря говорят, какое хозяйство – такая деревня. Устойчивое положение хозяйства имени Вахитова дает возможность успешно решать социальные задачи. А остальное зависит от усердия и труда их самих.