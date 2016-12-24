За удаление здоровой почки больницу наказали на 1,3 млн

22.01.2017 00:30 | новости

Жертвой врачебной ошибки стала жительница Южно-Сахалинска. Она легла на диагностическую операцию с двумя почками, а отошла от наркоза с одной. Во время хирургического вмешательства врачи по неосторожности повредили здоровый орган, и чтобы сохранить жизнь пациентке, были вынуждены его удалить, сообщает источник.

Жалобу потерпевшей рассмотрел Южно-Сахалинский городской суд. Он вынес вердикт, обязавшей медучреждение выплатить пострадавшей компенсацию в размере 1,3 млн рублей. Руководство больницы с таким решением не согласилось и попыталось обжаловать его в Сахалинском областном суде. Однако региональное следствие также признало действия врачей неправомерными.

По данным судмедэкспертизы, оперативное вмешательство было проведено без достаточных на то оснований. То есть эту операцию женщине вообще не должны были делать.

Для справки:

Данное резонансное дело — не единственный случай ошибки врачей. Например, в апреле 2016 года по вине медиков стала инвалидом жительница жительница Усть-Илимска. Местные медработники 10 лет ставили Елене С. диагноз «радикулит», и только когда у 41-летней женщины отнялись ноги, отправили ее в больницу Иркутска. До этого Елена не могла туда попасть из-за отсутствия направления, а на платную диагностику у нее не было средств. В иркутской больнице пациентке сообщили, что у нее две межпозвоночных грыжи. К тому моменту у матери-одиночки нарушился кровоток нижнего отдела позвоночника, и она не могла ходить самостоятельно. Жительнице Усть-Ильинска пришлось восстанавливаться несколько лет.

От неправильного лечения в Орске в 2016 году умерла женщина. Суд обязал выплатить вдовцу компенсацию в размере 300 тысяч рублей за нанесение морального вреда.