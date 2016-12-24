В рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан районная газета объявляет проект «Городу это не к лицу». Для участия необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. К концу года будут подведены итоги, а самых активных обозревателей ожидают подарки. Фотографии можно отправить на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по ватсапу на номер 89655888688.
Внимание! Кукморская районная газета объявляет проект «Городу это не к лицу»
22.01.2017 08:00 | Тема дня Печать
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В Республике
Появились подробности аварии в Зеленодольском районе, в которой водителя зажало в салоне
Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».
23:18 21.01.2017
Под мостом в поселке Васильево столкнулись «КИА Церато» и «УАЗ Патриот».
23:18 21.01.2017
Джек Николсон завершил актерскую карьеру
Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.
19:22 21.01.2017
Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира.
19:22 21.01.2017
Польские бабушки и дедушки принимают поздравления
В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.
18:50 21.01.2017
В Польше отмечается День бабушки и День дедушки.
18:50 21.01.2017
Волейболистки казанского «Динамо» уступили «Уралочке-НТМК»
Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.
17:08 21.01.2017
Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.
17:08 21.01.2017
Проект «Своя колея» Никиты Высоцкого реализуют в Нижнекамске
Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.
16:10 21.01.2017
Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.
16:10 21.01.2017
Митрополит Феофан совершит уставные богослужения в Казани и Лаишево
22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.
15:42 21.01.2017
22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.
15:42 21.01.2017
Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
15:30 21.01.2017
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
15:30 21.01.2017
Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году
В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.
15:07 21.01.2017
В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.
15:07 21.01.2017
Форвард «Ак Барса» Ткачев выиграл конкурс буллитов в Матче звезд КХЛ – видео
Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.
14:58 21.01.2017
Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.
14:58 21.01.2017
В Казани откроется выставка Сергея Ермолаева о Каппадокии
Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.
14:50 21.01.2017
Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.
14:50 21.01.2017
Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с автокатастрофой в Италии
«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.
14:37 21.01.2017
«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.
14:37 21.01.2017
В Казани столкнулись трамвай и грузовик
В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.
14:35 21.01.2017
В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.
14:35 21.01.2017
150 млн рублей на создание 10 сельхозкооперативов выделит Татарстан в 2017 году
К 2018 году сельскохозяйственные кооперативы должны работать в каждом районе Татарстана.
14:27 21.01.2017
К 2018 году сельскохозяйственные кооперативы должны работать в каждом районе Татарстана.
14:27 21.01.2017
В Казани чествовали победителя международных ралли-рейдов – команду «КАМАЗ-Мастер»
Поблагодарил участников команды за победу Президент РТ Рустам Минниханов.
14:15 21.01.2017
Поблагодарил участников команды за победу Президент РТ Рустам Минниханов.
14:15 21.01.2017
Рустам Минниханов предложил упростить процедуру поддержки деловой активности на селе
В Доме Правительства РТ обсудили развитие малых форм предпринимательства в районах республики.
14:00 21.01.2017
В Доме Правительства РТ обсудили развитие малых форм предпринимательства в районах республики.
14:00 21.01.2017
Песков об экстрадиции Сноудена: «Он не игрушка, которую можно подарить»
Песков напомнил, что если Сноуден вернется в США, ему может угрожать смертная казнь.
13:30 21.01.2017
Песков напомнил, что если Сноуден вернется в США, ему может угрожать смертная казнь.
13:30 21.01.2017
Посвященная Кубку конфедераций-2017 экспозиция откроется в аэропорту «Стригино»
Выставки в аэропортах крупнейших городов России – часть масштабной рекламно-информационной кампании в поддержку турнира.
12:54 21.01.2017
Выставки в аэропортах крупнейших городов России – часть масштабной рекламно-информационной кампании в поддержку турнира.
12:54 21.01.2017
15 троллейбусов и семь трамваев планирует закупить в 2017 году «Метроэлектротранс»
Лидером по объему перевозок в Казани стал метрополитен, которым воспользовались 27 млн пассажиров.
12:40 21.01.2017
Лидером по объему перевозок в Казани стал метрополитен, которым воспользовались 27 млн пассажиров.
12:40 21.01.2017
В Казани пройдут гастроли Альметьевского театра
В афише февральских гастролей на сцене театра Камала шесть спектаклей и один концерт.
12:36 21.01.2017
В афише февральских гастролей на сцене театра Камала шесть спектаклей и один концерт.
12:36 21.01.2017
Средняя зарплата работников «Метроэлектротранса» в 2016 году составила 28 тысяч 435 рублей
На предприятии в настоящий момент занято 2570 человек.
12:22 21.01.2017
На предприятии в настоящий момент занято 2570 человек.
12:22 21.01.2017
На объектах ЖК «Салават Купере» число рабочих увеличено втрое
С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров жилья.
12:18 21.01.2017
С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров жилья.
12:18 21.01.2017
Марат Башаров: «Я всегда был верующим»
Актер считает, что вера может вдохновлять на то, чтобы идти вперед.
12:00 21.01.2017
Актер считает, что вера может вдохновлять на то, чтобы идти вперед.
12:00 21.01.2017
Татарстан попал в список неблагополучных по АЧС регионов России
Россельхознадзор принял решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных товаров.
11:47 21.01.2017
Россельхознадзор принял решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных товаров.
11:47 21.01.2017
В Зеленодольском районе водителя зажало в машине после столкновения с внедорожником
Прибывшие спасатели вытащили мужчину при помощи специнструмента.
11:34 21.01.2017
Прибывшие спасатели вытащили мужчину при помощи специнструмента.
11:34 21.01.2017
С сайта Белого дома исчезли разделы о правах ЛГБТ-сообщества и изменении климата
При Обаме в США были узаконены однополые браки.
11:25 21.01.2017
При Обаме в США были узаконены однополые браки.
11:25 21.01.2017
На стройках Татарстана с начала года зафиксировано два нарушения норм охраны труда
На строящихся объектах республики в январе проведено 17 проверок.
11:11 21.01.2017
На строящихся объектах республики в январе проведено 17 проверок.
11:11 21.01.2017
Подразделения Балтийского флота в Калининграде получили 10 «КАМАЗов»
Новая техника поступила в воинские соединения и части Балтийского флота.
10:56 21.01.2017
Новая техника поступила в воинские соединения и части Балтийского флота.
10:56 21.01.2017
В течение года власти Казани разберутся с заторами на выезде из поселков Привольный и Вишневка
К апрелю в горисполкоме пообещали организовать освещение улицы Салиха Батыева.
10:37 21.01.2017
К апрелю в горисполкоме пообещали организовать освещение улицы Салиха Батыева.
10:37 21.01.2017
В Альметьевском районе автомобиль вылетел в кювет
Устанавливаются подробности ДТП возле населенного пункта Абдрахманово.
10:36 21.01.2017
Устанавливаются подробности ДТП возле населенного пункта Абдрахманово.
10:36 21.01.2017
Рустам Минниханов: «За саботаж социальных программ будете наказаны»
Президент Татарстана пригрозил уволить руководителей исполкомов и глав ряда районов республики.
10:32 21.01.2017
Президент Татарстана пригрозил уволить руководителей исполкомов и глав ряда районов республики.
10:32 21.01.2017