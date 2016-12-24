Что делать садоводам и огородникам в январе?

21.01.2017 23:30 | Копилка советов

1. Во время длительных сильных морозов могут подмерзать концы веток у плодовых и ягодных культур. Кроме того, могут вымерзнуть лилии, а также розы, ирисы, гортензии, хризантемы, клематисы. Неплохо бы нагрести снег в приствольные круги деревьев, под кусты (прежде всего под малину), на грядки с земляникой, посадки многолетних цветов, особенно на восточные гибриды лилий (на них неплохо бы еще и лапник настелить).

2. Если в садовом домике орудуют мыши, то разложите приманку с отравой, которая вызовет их гибель через неделю, поэтому они не смогут оповестить сородичей об опасности.

3. Подкармливайте птиц, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. Прикрепите для них на стволах яблонь полоски несоленого сала. Они прилетят полакомиться, а заодно и почистят стволы от зимующих на коре вредителей.

4. Январь — самое подходящее время для за­купки семян. Сначала составьте план — какие культуры, где и в каком количестве вы хотите посеять. После этого составьте список того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины.

5. Собирайте яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные очистки, спитой чай и кофе, кожуру цитрусовых культур. Высушенные на батарее цитрусовые корки складывайте в открытые бумажные пакеты и ставьте в шкафы с одеждой, поскольку запаха цитрусовых не любит моль, а она начинает свой лет в феврале.

6. Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур, редиса, салата, шпината, а также для выращивания рассады капусты и цветов. Теперь распределите, что вы хотите посеять и посадить на грядках.