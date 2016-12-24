Готовим балиш с говядиной (бәлеш)

21.01.2017 23:00 | Копилка советов

Приготовление балиша – это целая церемония! Непременно, на праздничный стол! Научившись его печь, навсегда отпадает вопрос – что приготовить для большой семьи по любому торжественному случаю. Хорошо, если есть помощники – тогда приготовление балиша ускоряется в разы! Итак, приступаем к приготовлению настоящего татарского пирога – балиша.

Для теста:

* Мука II сорта – 500 гр.;

* Масло сливочное – 100 гр.;

* Кефир – 1/2 стакана;

* Соль – 1 ч. ложка;

* Сода пищевая – щепотка.



Для начинки:

* Мякоть говядины – 400 гр.;

* Картофель – 4 шт.;

* Лук репчатый – 2 головки крупные;

* Лук зеленый – пучок;

* Петрушка – 5-7 веточек;

* Соль морская – 1 ч. ложка;

* Смесь перцев – 1/2 ч. ложки;

* Масло сливочное – 50 гр.;

* Кипяток – 1/2 стакана.



Способ приготовления:

Из кефира, сливочного масла, соли, щепотки соды и муки замешиваем тесто. Убираем в холодильник.



Мясо говядины очень тонко нарезаем на кубики. Чтобы было удобнее, режен не доконца размороженное мясо.



Картофель и репчатый лук – мелкими кубиками.



Сдабриваем свежемолотой смесью пяти перцев.



Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, рубленную петрушку, морскую соль и все перемешиваем руками.



Тесто делим на две части – одну больше другой в два раза.



Раскатываем большую часть в очень тонкую лепешку и выкладываем ее в большую сковороду так, чтобы края свисали.

Выкладываем подготовленную начинку.



Сверху натираем на терке холодное сливочное масло.

Из второй части теста раскатываем маленькую лепешечку и нвкладываем ею начинку.

Соединяем нижнюю лепешку с верхней, равномерно делая складочки.

Край соединения «вьем» веревочкой.



В центре делаем дырочку, которую закрываем «пробкой» из теста.

Выпекаем в, заранее разогретой, духовке до 200 градусов около 1, 5 часа.

Затем, открываем пробку и заливаем в отверстие пол стакана кипятка.



Отправляем балиш в духовку еще на пол часа, снизив температуру до 180 градусов.

Отключаем духовку и оставляем пирог еще на 15-20 минут.



Вынимаем балиш и приглашаем домочадцев, которые с нетерпением, обычно, его ждут, так как готовится он довольно долго.







Получилось очень сочно, ароматно и вкусно!



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