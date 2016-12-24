Готовим балиш с говядиной (бәлеш)

Приготовление балиша – это целая церемония! Непременно, на праздничный стол! Научившись его печь, навсегда отпадает вопрос – что приготовить для большой семьи по любому торжественному случаю. Хорошо, если есть помощники – тогда приготовление балиша ускоряется в разы! Итак, приступаем к приготовлению настоящего татарского пирога – балиша.
Для теста:
* Мука II сорта – 500 гр.;
* Масло сливочное – 100 гр.;
* Кефир – 1/2 стакана;
* Соль – 1 ч. ложка;
* Сода пищевая – щепотка.
Для начинки:
* Мякоть говядины – 400 гр.;
* Картофель – 4 шт.;
* Лук репчатый – 2 головки крупные;
* Лук зеленый – пучок;
* Петрушка – 5-7 веточек;
* Соль морская – 1 ч. ложка;
* Смесь перцев – 1/2 ч. ложки;
* Масло сливочное – 50 гр.;
* Кипяток – 1/2 стакана.
Способ приготовления:
Из кефира, сливочного масла, соли, щепотки соды и муки замешиваем тесто. Убираем в холодильник.
Мясо говядины очень тонко нарезаем на кубики. Чтобы было удобнее, режен не доконца размороженное мясо.
Картофель и репчатый лук – мелкими кубиками.
Сдабриваем свежемолотой смесью пяти перцев.
Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, рубленную петрушку, морскую соль и все перемешиваем руками.
Тесто делим на две части – одну больше другой в два раза.
Раскатываем большую часть в очень тонкую лепешку и выкладываем ее в большую сковороду так, чтобы края свисали.
Выкладываем подготовленную начинку.
Сверху натираем на терке холодное сливочное масло.
Из второй части теста раскатываем маленькую лепешечку и нвкладываем ею начинку.
Соединяем нижнюю лепешку с верхней, равномерно делая складочки.
Край соединения «вьем» веревочкой.
В центре делаем дырочку, которую закрываем «пробкой» из теста.
Выпекаем в, заранее разогретой, духовке до 200 градусов около 1, 5 часа.
Затем, открываем пробку и заливаем в отверстие пол стакана кипятка.
Отправляем балиш в духовку еще на пол часа, снизив температуру до 180 градусов.
Отключаем духовку и оставляем пирог еще на 15-20 минут.
Вынимаем балиш и приглашаем домочадцев, которые с нетерпением, обычно, его ждут, так как готовится он довольно долго.
Получилось очень сочно, ароматно и вкусно!
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