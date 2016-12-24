В Кукморе загорелась баня

В Республике

Волейболистки казанского «Динамо» уступили «Уралочке-НТМК»

Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.

17:08 21.01.2017 Поражение в матче против команды из Екатеринбурга стало для казанских девушек вторым кряду.

Проект «Своя колея» Никиты Высоцкого реализуют в Нижнекамске

Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.

16:10 21.01.2017 Большой концерт памяти Владимира Высоцкого состоится с участием звезды фильма «Бригада» Павла Майкова.

Митрополит Феофан совершит уставные богослужения в Казани и Лаишево

22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.

15:42 21.01.2017 22 января правящий архиерей посетит Лаишевское благочиние Казанской епархии.

Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан

В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.

15:30 21.01.2017 В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.

Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году

В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.

15:07 21.01.2017 В Доме Правительства РТ состоялось совещание по обманутым дольщикам.

Форвард «Ак Барса» Ткачев выиграл конкурс буллитов в Матче звезд КХЛ – видео

Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.

14:58 21.01.2017 Победа казанского нападающего увеличила преимущество сборной Востока в мастер-шоу.

В Казани откроется выставка Сергея Ермолаева о Каппадокии

Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.

14:50 21.01.2017 Фотовыставка «Каппадокия – одно из чудес Турции» пройдет в Генконсульстве Турции.

Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с автокатастрофой в Италии

«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.

14:37 21.01.2017 «Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул Президент РФ в телеграмме соболезнования.

В Казани столкнулись трамвай и грузовик

В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.

14:35 21.01.2017 В результате аварии у общественного транспорта треснуло лобовое стекло.

150 млн рублей на создание 10 сельхозкооперативов выделит Татарстан в 2017 году

К 2018 году сельскохозяйственные кооперативы должны работать в каждом районе Татарстана.

14:27 21.01.2017 К 2018 году сельскохозяйственные кооперативы должны работать в каждом районе Татарстана.

В Казани чествовали победителя международных ралли-рейдов – команду «КАМАЗ-Мастер»

Поблагодарил участников команды за победу Президент РТ Рустам Минниханов.

14:15 21.01.2017 Поблагодарил участников команды за победу Президент РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов предложил упростить процедуру поддержки деловой активности на селе

В Доме Правительства РТ обсудили развитие малых форм предпринимательства в районах республики.

14:00 21.01.2017 В Доме Правительства РТ обсудили развитие малых форм предпринимательства в районах республики.

Песков об экстрадиции Сноудена: «Он не игрушка, которую можно подарить»

Песков напомнил, что если Сноуден вернется в США, ему может угрожать смертная казнь.

13:30 21.01.2017 Песков напомнил, что если Сноуден вернется в США, ему может угрожать смертная казнь.

Посвященная Кубку конфедераций-2017 экспозиция откроется в аэропорту «Стригино»

Выставки в аэропортах крупнейших городов России – часть масштабной рекламно-информационной кампании в поддержку турнира.

12:54 21.01.2017 Выставки в аэропортах крупнейших городов России – часть масштабной рекламно-информационной кампании в поддержку турнира.

15 троллейбусов и семь трамваев планирует закупить в 2017 году «Метроэлектротранс»

Лидером по объему перевозок в Казани стал метрополитен, которым воспользовались 27 млн пассажиров.

12:40 21.01.2017 Лидером по объему перевозок в Казани стал метрополитен, которым воспользовались 27 млн пассажиров.

В Казани пройдут гастроли Альметьевского театра

В афише февральских гастролей на сцене театра Камала шесть спектаклей и один концерт.

12:36 21.01.2017 В афише февральских гастролей на сцене театра Камала шесть спектаклей и один концерт.

Средняя зарплата работников «Метроэлектротранса» в 2016 году составила 28 тысяч 435 рублей

На предприятии в настоящий момент занято 2570 человек.

12:22 21.01.2017 На предприятии в настоящий момент занято 2570 человек.

На объектах ЖК «Салават Купере» число рабочих увеличено втрое

С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров жилья.

12:18 21.01.2017 С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров жилья.

Марат Башаров: «Я всегда был верующим»

Актер считает, что вера может вдохновлять на то, чтобы идти вперед.

12:00 21.01.2017 Актер считает, что вера может вдохновлять на то, чтобы идти вперед.

Татарстан попал в список неблагополучных по АЧС регионов России

Россельхознадзор принял решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных товаров.

11:47 21.01.2017 Россельхознадзор принял решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных товаров.

В Зеленодольском районе водителя зажало в машине после столкновения с внедорожником

Прибывшие спасатели вытащили мужчину при помощи специнструмента.

11:34 21.01.2017 Прибывшие спасатели вытащили мужчину при помощи специнструмента.

С сайта Белого дома исчезли разделы о правах ЛГБТ-сообщества и изменении климата

При Обаме в США были узаконены однополые браки.

11:25 21.01.2017 При Обаме в США были узаконены однополые браки.

На стройках Татарстана с начала года зафиксировано два нарушения норм охраны труда

На строящихся объектах республики в январе проведено 17 проверок.

11:11 21.01.2017 На строящихся объектах республики в январе проведено 17 проверок.

Подразделения Балтийского флота в Калининграде получили 10 «КАМАЗов»

Новая техника поступила в воинские соединения и части Балтийского флота.

10:56 21.01.2017 Новая техника поступила в воинские соединения и части Балтийского флота.

В течение года власти Казани разберутся с заторами на выезде из поселков Привольный и Вишневка

К апрелю в горисполкоме пообещали организовать освещение улицы Салиха Батыева.

10:37 21.01.2017 К апрелю в горисполкоме пообещали организовать освещение улицы Салиха Батыева.

В Альметьевском районе автомобиль вылетел в кювет

Устанавливаются подробности ДТП возле населенного пункта Абдрахманово.

10:36 21.01.2017 Устанавливаются подробности ДТП возле населенного пункта Абдрахманово.

Рустам Минниханов: «За саботаж социальных программ будете наказаны»

Президент Татарстана пригрозил уволить руководителей исполкомов и глав ряда районов республики.

10:32 21.01.2017 Президент Татарстана пригрозил уволить руководителей исполкомов и глав ряда районов республики.

В одном из сел Кизлярского района Дагестана введен режим КТО

Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

10:31 21.01.2017 Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

На родине Минтимера Шаймиева организовали дегустацию его любимых блюд

Мероприятия по дегустации любимых блюд первого Президента РТ прошли во всех детских садах и школах села Актаныш.

10:20 21.01.2017 Мероприятия по дегустации любимых блюд первого Президента РТ прошли во всех детских садах и школах села Актаныш.