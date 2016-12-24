Суженый, ряженый, покажись…

21.01.2017 21:00 | Из ваших писем

Прочитав в журнале примечательный заголовок "Рождественские гадания", я улыбнулась. Гадания никогда не теряли своей популярности, особенно среди девушек. Ну, кому из нас хотя бы раз в жизни не хотелось узнать свое будущее? Погадать на суженого, судьбу – милое дело, особенно в Рождество. В связи с этим вспомнился случай, который произошел в студенческие годы.

Позвонила подруга-одногруппница, поинтересовалась тем, как идет подготовка к экзаменам, и стала звать в гости.

- Приезжай, гадать будем, Рождество же, - стала уговаривать она меня.

Мой ответ: «Нет, я не могу, да и особо не верю в эти штучки» она то ли не слышала, то ли не понимала.

- Заночуешь у меня, приезжай, пожалуйста, - все не унималась подруга. – Гадать будем со свечкой. Ничего сложного нет, просто узнаем, что нас ждет. Рождественские гадания считаются верными и точными, - приводила аргументы «гадалка», стараясь уговорить меня приехать. - Неужели не интересно, когда и за кого ты выйдешь замуж? – продолжала она. – Можешь погадать на то, куда устроишься после института или какой тебе выпадет билет на экзамене.

- Мне бы для начала окончить институт, - съязвила я.

Ездить я никуда не стала. Пропустив ее слова мимо ушей, уселась за конспекты.

Все задуманное подруга решила самостоятельно воплотить в жизнь. Только вот на консультации перед экзаменом ее почему-то не было. Неужели и вправду встретила своего суженого?

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