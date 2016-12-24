За опасное вождение будут лишать прав

21.01.2017 20:00 | ГИБДД сообщает

В Госдуме решили пересмотреть Кодекс об административных правонарушениях, в частности лишение водительских прав за опасное вождение и нарушение правил дорожного движения. Отныне, нарушителей может ожидать штраф пять тысяч рублей, а в более сложных случаях и лишение водительских прав на два года, сообщает источник.

Представители российской власти всерьёз взялись на нарушителей ПДД, теперь им грозят исправительные работы, денежные штрафы и временное лишение водительских прав. Летом прошлого года в правилах дорожного движения появилось новое определение «опасное вождение». Под это понятие попадает непредусмотренное торможение на дороге, без необходимости избежать ДТП, препятствование обгону и беспорядочное перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. За регулярное нарушение правил, депутаты Госдумы предложили серьёзно штрафовать водителей.

На первый раз нарушителей ждёт предупреждение, если в последующие случаи водитель не исправится, то его ожидает административное наказание в виде исправительных работ или ареста. Если раньше за дорогой следили камеры, то сейчас этим заниматься будут автоинспекторы, они же и будут решать, какие меры наказания стоит применять в конкретном случае.