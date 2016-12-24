С начала года полицией в Кукморе изъято более 40 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции

21.01.2017 22:00 | Госалкогольинспекция сообщает

Сотрудниками отдела МВД России по Кукморскому району продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению фактов реализации фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции «двойного» назначения на территории Кукморского муниципального района.

Так, в 2016 и в январе 2017 года сотрудниками полиции совместно с представителями Арского ТО Госалкогольинспекции Республики Татарстан и представителями органов местного самоуправления Кукморского муниципального района проводились и проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кукморского муниципального района.

В 2016 году возбуждены 2 уголовных дела по ст.238 УК РФ, пресечено 21 административное правонарушение, связанное с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции «двойного» назначения. Изъято из оборота: алкогольной продукции – 98,775 литров, спиртосодержащей жидкости - 115,15 литров. Всего в 2016 году изъято 213,925 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В январе 2017 года выявлены три административных правонарушения, связанные с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции «двойного» назначения. Изъято из оборота 42,5 литра алкогольной продукции и 0,7 литра спиртосодержащей продукции.

Проблема, связанная с реализацией контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, является на сегодняшний день актуальной, в следствие употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции опасной для жизни и здоровья, происходят многочисленные отравления граждан. В связи с чем, при получении какой либо информации, связанной с реализацией контрафактной алкогольной или спиртосодержащей продукции, просим сообщать об этом в отдел МВД России по Кукморскому району либо в органы местного самоуправления Кукморского муниципального района.

Сергей Пахомов, старший оперуполномоченный группы по экономической безопасности и противодействия коррупции